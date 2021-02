Le géant de la technologie Google a accepté un règlement de 3,8 millions de dollars avec le département américain du Travail après un procès accusant l’entreprise de «compensation systémique et de discrimination à l’embauche» avec des milliers de femmes et de candidats asiatiques.

Le Bureau des programmes de conformité des contrats fédéraux du ministère du Travail a enquêté sur les actions de Google entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2017, trouvant des différences dans les taux d’embauche de l’entreprise entre les femmes et les personnes asiatiques et d’autres employés potentiels.

Google distribuera 1,3 million de dollars de salaire antidaté à 2565 employés et 1,2 million de dollars à plus de 3000 candidats, dans le cadre du règlement, et acceptera de mettre de côté 250000 dollars par an pendant cinq ans pour résoudre les problèmes d’équité salariale qui pourraient survenir à l’avenir. .

Annonçant le règlement, le ministère du Travail a fait l’éloge de l’accord, déclarant que «Quelle que soit la complexité ou la taille de la main-d’œuvre, nous restons déterminés à faire appliquer les lois sur l’égalité des chances afin de garantir la non-discrimination et l’équité dans la main-d’œuvre.»

Cependant, avec la société mère de Google, Alphabet, ayant actuellement une capitalisation boursière de 1,28 billion de dollars, la sanction financière de 3,8 millions de dollars n’est probablement qu’une diminution des bénéfices de l’entreprise.

«Nous pensons que tout le monde devrait être payé en fonction de son travail, et non de sa personne» Google a écrit dans un communiqué, affirmant qu’il investissait «Fortement pour rendre nos processus de recrutement et de rémunération justes et impartiaux.»

Google a été critiqué ces dernières années en raison de son traitement présumé des employés, en particulier des femmes, ce qui a entraîné une grève massive dans ses bureaux dans le monde en 2018 en raison d’accusations sur la façon dont le personnel féminin était traité après avoir fait des allégations de mauvaise conduite à l’encontre des cadres supérieurs.

L’entreprise a également été critiquée pour avoir tenté d’empêcher les employés de se syndiquer, après avoir mis fin à l’emploi de quatre membres du personnel qui soutenaient les manifestations chez Google.

