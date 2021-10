Google abandonne son projet d’offrir des comptes bancaires Plex aux utilisateurs

Google abandonne son projet d’offrir des services bancaires directement aux utilisateurs.

Le changement intervient près de deux ans après que la société a annoncé pour la première fois ses plans bancaires et plusieurs mois après le départ d’un cadre clé à la tête du projet.

En 2020, Google a annoncé qu’il autoriserait les utilisateurs à ouvrir un compte bancaire via son application Google Pay, dans le cadre d’un partenariat avec Citigroup et Stanford Federal Credit Union à partir de 2021. À l’époque, Google avait annoncé qu’il offrirait un service appelé « Plex » vérification et des comptes d’épargne qui n’auraient pas de frais mensuels, de frais de découvert ou d’exigences de solde minimum. Les utilisateurs auraient également pu demander une carte de débit physique, qui aurait fonctionné sur le réseau de Mastercard, a déclaré la société à CNBC à l’époque.

Le Wall Street Journal d’abord signalé La nouvelle des plans abandonnés vendredi, indiquant une série d’échéances qui auraient été manquées ainsi que le départ de l’exécutif de Google Pay supervisant le projet, a provoqué le début du projet.

Un porte-parole de Google a confirmé le rapport à CNBC mais a refusé de commenter l’effet du départ de l’exécutif.

« Notre travail avec nos partenaires a clairement montré qu’il existe une demande des consommateurs pour des paiements numériques simples, transparents et sécurisés pour les transactions en ligne et en magasin », a déclaré le porte-parole de Google à CNBC dans un e-mail. « Nous mettons à jour notre approche pour nous concentrer principalement sur la fourniture d’une habilitation numérique aux banques et autres fournisseurs de services financiers plutôt que de nous servir en tant que fournisseur de ces services. »

L’unité cloud de Google a également fait des services financiers l’un de ses principaux domaines d’intérêt pour ses clients.

Alors que les banques ont exprimé la crainte que les géants de la technologie cherchent à envahir le crédit à la consommation comme elles l’ont fait avec d’autres secteurs comme les médias et la publicité, jusqu’à présent, la menace s’est à peine matérialisée.

Amazon avait aurait a exploré l’offre de comptes bancaires à ses clients en 2018, un projet qui ne s’est pas encore concrétisé. Uber a limité ses ambitions fintech l’année dernière avec le départ de l’exécutif Peter Hazlehurst. Facebook a dû rebaptiser son projet de cryptographie au milieu d’une série de revers.

Une exception notable est Apple, qui a lancé avec succès une carte de crédit en 2019 avec Goldman Sachs et serait en train d’explorer un produit acheter maintenant, payer plus tard avec la banque.

Caesar Sengupta, ancien vice-président et directeur général de Google Payments et « Next Billion Users », a déclaré à CNBC en 2020 que la société « cherchait à rendre les services bancaires plus pertinents pour la première génération mobile », comme explication de ses plans bancaires .

Sengupta a quitté Google en mars pour créer sa propre entreprise de technologie financière appelée Arbo Works, selon son LinkedIn. Depuis lors, il semble avoir recruté plusieurs employés de longue date de Google dans son entreprise, selon LinkedIn et le site Web d’Arbo Works.