Google abandonne la prise en charge des services Play pour Android KitKat 4.4

L’une des mises à jour les plus intéressantes de Google OS, Android KitKat 4.4, ne sera plus prise en charge par les services Google Play. Le message est venu du blog des développeurs Android, où il a été révélé que les niveaux d’API 19 et 20 ne recevront pas les versions APK au-delà du 23.30.99, à partir d’août 2023. Cela signifie que les appareils avec KitKat n’obtiendront pas la dernière version du Play Store, qui ne permettra essentiellement pas aux utilisateurs de mettre à jour les applications, et leurs appareils seront lentement rendus inutilisables.

Android KitKat a introduit des mises à jour qui sont toujours valables aujourd’hui, plus de dix ans après le lancement du système d’exploitation. Le système a apporté des améliorations aux performances de l’appareil avec des ressources limitées et a ouvert la voie à ce qui est maintenant Android GO – une itération appropriée du système d’exploitation pour les smartphones à faible puissance.

KitKat a été le premier Android à permettre aux utilisateurs de choisir leur propre lanceur, a introduit la lecture vidéo en plein écran, les éléments de l’interface utilisateur sont devenus transparents pour la première fois et il y avait enfin un support natif pour le blaster IR. Nous avons également vu la fonctionnalité NFC gagner du terrain, et c’est la technologie aujourd’hui qui nous permet de payer avec nos smartphones, de démarrer nos voitures et de déverrouiller nos maisons.

Actuellement, les appareils actifs avec Android KitKat 4.4 représentent moins de 1 % du total des appareils mobiles, ce qui en fait une décision tout à fait compréhensible de Google, bien que nous soyons assez émus et nostalgiques de voir la fin de l’une de nos versions Android préférées.

Source