Google abandonne de nouvelles fonctionnalités pour Android et Wear OS : voici les détails

Google annoncé jeudi sept nouvelles fonctionnalités et mises à jour pour les téléphones, tablettes et montres connectées Android Wear OS. Les offres visent à aider les gens à acquérir de nouvelles compétences, à rester productifs en déplacement et à protéger leurs informations, selon un article de blog de Google.

Les mises à jour et fonctionnalités déployées à partir du 1er juin pour les téléphones et les tablettes incluent Reading Practice, qui aide les nouveaux lecteurs à améliorer leur vocabulaire et leurs compétences de compréhension en utilisant des milliers d’ebooks pour enfants compatibles sur Google Play Books. Il existe également de nouveaux widgets qui apportent Google TV, Google Finance et Google News à l’écran d’accueil d’un utilisateur et de nouvelles combinaisons d’emoji dans Emoji Kitchen sur Gboard.

Ces nouvelles options arrivent peu de temps après Google I/O, où le géant de la technologie a révélé certaines des nouvelles fonctionnalités de son logiciel Android 14. Android 14 est disponible en version bêta publique et arrivera officiellement plus tard cette année.

Cette baisse de fonctionnalité pour Android et Wear OS intervient quelques jours avant l’événement WWDC d’Apple, qui devrait présenter iOS 17. La mise à jour fait partie des tentatives de Google pour garder Android frais et utile entre les principales versions du système d’exploitation.

Les nouvelles fonctionnalités des montres connectées Wear OS incluent de nouvelles tuiles et des complications de cadran de montre pour Spotify et une option pour les navetteurs à Washington, DC et dans la région de la baie de San Francisco d’utiliser leur montre pour rouler avec leurs cartes SmarTrip et Clipper dans Google Wallet. (Google a annoncé jeudi encore plus de fonctionnalités pour Google Wallet.) De plus, les utilisateurs de Google Keep for Wear OS pourront ajouter une vignette pour un accès rapide à une liste de tâches ou à une note sélectionnée.

Le géant de la technologie a déclaré que la plupart des gens aux États-Unis avec des comptes Google peuvent désormais essayer rapport sur le dark web sur le site Web et l’application Google One. Il permet aux utilisateurs d’effectuer des analyses pour voir si leur adresse Gmail a été exposée sur le dark web. Les abonnés Google One peuvent également rechercher des informations plus personnelles telles que leur numéro de sécurité sociale.

