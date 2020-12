OAKLAND, Californie: Le Conseil national des relations du travail a déposé une plainte mercredi accusant Google d’Alphabet Inc. de surveiller et d’interroger illégalement plusieurs travailleurs qui ont ensuite été licenciés pour avoir protesté contre les politiques de l’entreprise et avoir tenté d’organiser un syndicat.

Le régulateur du travail américain a constaté que Google avait illégalement placé des employés en congé administratif et les avait licenciés pour avoir accès à des documents liés à la façon dont l’entreprise gérait les forums internes, selon la plainte. L’agence a également découvert des politiques illégales de Google pour accéder aux documents et aux salles de réunion, ainsi que ses tactiques d’enquête sur les employés, car tous les efforts visaient à dissuader l’organisation du lieu de travail, selon la plainte.

Google a déclaré qu’il était convaincu qu’il agissait légalement.

«Google a toujours œuvré pour soutenir une culture de discussion interne et nous accordons une immense confiance à nos employés», indique-t-il. «Les actions entreprises par les employés en question constituaient une grave violation de nos politiques et une violation inacceptable d’une responsabilité de confiance.»

Google a déclaré que les travailleurs avaient enfreint les règles de sécurité des informations.

Leurs licenciements ont couronné deux ans de batailles entre Google et ses effectifs, notamment aux États-Unis. La question est de savoir quelle contribution la base a sur les projets entrepris par l’entreprise et comment elle gère l’inconduite sexuelle et d’autres questions sur le lieu de travail.

Au moins cinq personnes ont été licenciées après avoir mené des efforts pour rallier des collègues se sont associés au syndicat des Communications Workers of America pour demander au NLRB de défier Google.

L’un des travailleurs licenciés, Laurence Berland, a décrit la plainte de mercredi comme significative «à un moment où nous voyons le pouvoir d’une poignée de milliardaires de la technologie consolider le contrôle de nos vies et de notre société.

Le NLRB n’a pas inclus dans sa plainte plusieurs autres allégations recherchées par les travailleurs, qui ont déclaré qu’ils feraient appel.

Google a jusqu’au 16 décembre pour répondre formellement au NLRB. L’affaire, qui pourrait conduire à la réintégration des travailleurs licenciés et à des changements dans les politiques de l’entreprise, devrait être jugée devant un juge administratif le 12 avril.