Google a un plan pour vous fournir des informations précises sur les élections de mi-mandat

Google est mise à jour de la recherche alors qu’elle cherche à garantir des informations de vote précises avant les élections américaines de mi-mandat en novembre, a déclaré la société dans un article de blog jeudi.

Grâce à un nouveau partenariat, lorsque vous recherchez “comment voter” ou faites d’autres demandes liées au vote (en anglais et en espagnol), Google récupérera des informations provenant de Democracy Works. Le fournisseur de données non partisan et à but non lucratif collabore avec les administrateurs des élections pour obtenir des informations clés sur où et comment voter.

Google a réitéré qu’il avait un partenariat en cours avec l’Associated Press pour présenter des résultats électoraux faisant autorité au fur et à mesure que les informations arrivent. . Cette fonctionnalité devrait être mise en ligne dans les semaines à venir.

Ni Google, Democracy Works ni Associated Press n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.

YouTube, la branche vidéo de Google, élèvera également les sources d’information faisant autorité pour aider à lutter contre la désinformation électorale.

La poussée de Google pour promouvoir des informations précises avant les mi-mandats vient comme Méta (parent de Facebook et Instagram), Twitter et TIC Tac se sont également engagés à lutter contre la désinformation.

La désinformation électorale est un problème permanent pour Big Tech. Suite à la défaite de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2020, l’ancien président et ses alliés ont multiplié les informations erronées concernant le processus de vote.

Entre autres choses, cela a conduit à une poursuite en diffamation de 1,6 milliard de dollars contre Fox News par le fabricant de machines à voter Dominion Voting. Dominion allègue Fox tenté de booster l’audience en diffusant un “scénario fabriqué” prétendant que les systèmes ont été truqués. Fox le nie. Dominion a également poursuites intentées contre l’ancien avocat personnel de Trump Rudy Giuliani et l’avocat de la campagne Trump Sidney Powell.

Des allégations de systèmes truqués ont été démystifié à plusieurs reprises. Mais malgré de multiples recomptages et audits, les sondages montrent qu’environ 70% des électeurs républicains croient à tort que les élections de 2020 ont été volées. Les responsables ont qualifié les élections de 2020 de “le plus sûr de l’histoire américaine.”