Google a tué aujourd’hui la meilleure fonctionnalité de Google Pay

Google avait initialement prévu le 5 avril comme la fin du site Web de Google Pay et la possibilité d’envoyer / recevoir de l’argent dans l’ancienne application Pay. Ils ont laissé passer cette date sans fixer de nouvelle date de fin à cibler et ceux d’entre nous qui l’utilisent ont continué à profiter de fonctionnalités aussi importantes. Malheureusement, toutes les bonnes choses doivent se terminer dans le monde de Google, c’est donc aujourd’hui le jour que nous redoutons.

Sur un Google page de support, Google a ajouté une nouvelle note indiquant que le 10 mai (aujourd’hui) est le jour où ils prévoient d’interrompre l’envoi / la réception de l’accès à la fois sur pay.google.com et dans l’ancienne application Google Pay.

Important: depuis le 10 mai 2021, vous ne pourrez plus envoyer ni recevoir d’argent avec pay.google.com ou l’ancienne application Google Pay. Vous pouvez toujours réclamer des fonds pour toutes les transactions en attente. Pour envoyer ou recevoir de l’argent avec vos amis et votre famille, téléchargez la nouvelle application Google Pay.

J’ai vérifié le site Web pendant que j’écris ceci et cela fonctionne pour le moment, mais l’application ne le fait plus, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. La fin est bien là.

Si vous souhaitez envoyer et recevoir de l’argent via Google Pay, vous devez installer la nouvelle application Google Pay, que personne n’aime, je ne suis pas sûr. Il a des fonctionnalités limitées et est associé à votre numéro de téléphone au lieu de votre compte Google.