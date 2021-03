Après des semaines de déroulement de la saga, alors que Google n’a déployé aucune mise à jour pour ses applications iPhone populaires et n’a donc pas publié les nouvelles étiquettes de confidentialité des applications sur l’App Store, Google a finalement commencé à émettre des mises à jour pour Gmail, la recherche Google et Chrome pour iPhone. utilisateurs au cours des dernières semaines. Et avec ceux-ci, les étiquettes de confidentialité des applications qui révèlent les données que ces services collectent auprès des utilisateurs. Le moteur de recherche rival DuckDuckGo, axé sur la confidentialité, a tiré les premiers coups sur Google, affirmant que la recherche Google et les applications de navigateur Web Chrome en particulier collectent beaucoup de données utilisateur, comme le révèlent les étiquettes de confidentialité, et qu’il n’est pas étonnant que Google veuille le cacher . Et ils peuvent avoir un point.

«Après des mois de blocage, Google a finalement révélé la quantité de données personnelles collectées dans Chrome et dans l’application Google. Pas étonnant qu’ils aient voulu le cacher. Espionner les utilisateurs n’a rien à voir avec la création d’un bon navigateur Web ou d’un bon moteur de recherche. Nous le saurions (notre application est à la fois en un) », déclare DuckDuckGo dans une série de tweets. Cela peut très bien être basé sur les informations qui ont été déclarées par Google, dans le cadre des étiquettes de confidentialité qui sont un module complémentaire obligatoire pour les applications mises à jour et leurs listes sur l’App Store d’Apple – les utilisateurs d’Android, vous ne devez pas vous asseoir dans le coin et sourire, car ce n’est pas un problème unique sur l’iPhone d’Apple et vous pouvez très bien vous attendre à une collecte de données similaire sur vos téléphones. L’application de navigateur Web Google Chrome, par exemple, collecte les données de localisation, l’historique de navigation, les identifiants d’utilisateur et d’identifiant d’appareil, les données de plantage, les données de performance, le contenu de l’utilisateur (qui répertorie les données audio et l’assistance client), les données d’utilisation des interactions avec le produit, les informations de paiement et un «autres types de données» vaguement empaquetés qui sont répertoriés pour les analyses ainsi que pour les fonctionnalités des applications.

Dans le même temps, l’application Recherche Google collecte des données de localisation avec une localisation précise, un historique de recherche, un historique de navigation, des données d’utilisation répertoriant les données publicitaires, les contacts, l’adresse physique et l’adresse e-mail, des photos et des vidéos ainsi que d’autres contenus utilisateur, des interactions avec les produits et les données publicitaires, ainsi que les informations de paiement que vous avez stockées sous Informations financières pour la saisie automatique, pour n’en nommer que quelques-unes. Les étiquettes de confidentialité de l’application DuckDuckGo pour iPhone indiquent simplement: «DuckDuckGo ne collecte ni ne partage aucune information personnelle». Il a fallu un certain temps à Google pour mettre à jour un certain nombre d’applications populaires pour l’iPhone d’Apple, car à partir de décembre de l’année dernière, Apple a obligé les développeurs d’applications à remplir et à afficher les étiquettes de confidentialité pour chaque application, même lorsqu’une mise à jour est déployée. , pour répertorier les données utilisateur collectées par l’application. Google a finalement publié des mises à jour pour des applications telles que Google Search, Gmail et Google Chrome aussi tard que la seconde moitié de février, après de nombreuses critiques. DuckDuckGo ne hache aucun mot quand il dit: « Pas étonnant qu’ils voulaient le cacher. »

DuckDuckGo est un navigateur Web et un moteur de recherche axés sur la confidentialité, tous réunis en un, et est également disponible pour l’iPhone et l’iPad d’Apple – cela peut également être défini comme moteur de recherche par défaut sur ces appareils. Le moteur de recherche a toujours revendiqué l’accent sur la confidentialité, qu’il ne collecte aucune donnée utilisateur et aucune donnée n’est partagée.