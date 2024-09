Google a suspendu la mise à jour de Pixel Watch Wear OS 5 [U]

Google a interrompu le déploiement de la mise à jour Wear OS 5 pour la Pixel Watch et la Pixel Watch 2 de première génération après que certains utilisateurs aient mis leurs appareils en brique logicielle.

Mise à jour du 27/09 : Google nous a confirmé que le déploiement de la mise à jour Wear OS 5 a été suspendu en raison d’un « problème affectant certains utilisateurs de Pixel Watch ». L’entreprise « travaille activement sur une résolution ».

Nous sommes conscients du problème affectant certains utilisateurs de Pixel Watch et, entre-temps, nous avons suspendu le déploiement de WearOS 5 et travaillons activement sur une résolution. —Porte-parole de Google

Originale 26/09: Au cours des dernières heures, les propriétaires de Pixel Watch n’ont pas pu télécharger Wear OS 5. Accéder à Paramètres > Système > Mises à jour du système et appuyer à plusieurs reprises ne donne pas la mise à jour comme c’était le cas plus tôt dans la semaine. Les images d’usine et OTA pour une installation manuelle rester répertorié.

La plupart des utilisateurs ont installé avec succès Wear OS 5 et ne rencontrent aucun problème. Cependant, certains propriétaires de Pixel Watch et Pixel Watch 2 ont rencontré un écran noir qui ne comporte qu’un petit logo Bluetooth en bas pendant le processus. On ne sait pas pourquoi cela se produit.

Le correctif consiste à réinitialiser l’appareil à partir de Fastboot, avec les instructions disponibles ici, et à le configurer à nouveau. Il s’agit heureusement d’un processus simple, surtout si vous disposez d’une sauvegarde Google One.

Cependant, ce n’est évidemment pas une expérience idéale et Google retire la mise à jour jusqu’à ce qu’il puisse comprendre le problème. C’est la bonne décision.

Nous avons contacté Google pour plus d’informations.

