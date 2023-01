Google a supprimé plus de 1 800 emplois en Californie, dont des massothérapeutes

Le siège social de Google est vu à Mountain View, Californie, États-Unis, le 26 septembre 2022. (Photo de Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images)

Google a supprimé plus de 1 800 emplois dans son État d’origine, la Californie, dans le cadre de la plus grande série de licenciements de l’histoire de l’entreprise.

Vendredi, Google, propriété d’Alphabet, a annoncé qu’il supprimait 12 000 employés, soit environ 6 % de la main-d’œuvre à temps plein. Selon les documents publiés par l’État et consultés par CNBC, 1 845 postes, soit 15 % des suppressions, se trouvaient en Californie.

La majeure partie de la réduction des effectifs dans l’État s’est produite dans et autour du siège social de l’entreprise dans la Silicon Valley. Quelque 1 436 emplois ont été supprimés à Mountain View, où Google est basé, tandis que 119 étaient à San Bruno, qui abrite YouTube. Palo Alto a vu 53 coupes.

“Les séparations d’employés dans les installations résultant de cette action devraient commencer le 31 mars 2023”, lit-on dans les documents datés du 20 janvier.

Un porte-parole de Google a déclaré à CNBC que la date de mars est due à une période de notification requise en Californie. WARN (Loi sur l’adaptation et la reconversion des travailleurs) oblige les employeurs à donner aux employés concernés ainsi qu’aux représentants de l’État et des collectivités locales un préavis écrit d’au moins 60 jours “de toute fermeture d’usine ou de tout licenciement collectif”.

initiale de Google annonce a déclaré que la société paierait les employés américains “pendant toute la période de notification (minimum 60 jours)”.

Plus d’un quart des rôles de la région de la baie concernés avaient «réalisateur» ou «senior» dans les titres. Les coupes ont également inclus 27 massothérapeutes internes, dont 24 à Mountain View et trois sur les marchés du sud de la Californie de Los Angeles et Irvine.

Au total, 177 coupes ont eu lieu à Los Angeles, principalement depuis le campus de Playa Vista de la société. Il y a eu 60 coupures à Irvine.

Alphabet compte sur un ralentissement de la croissance et des risques de récession alors que le marché de la technologie s’adapte à la fin d’un marché haussier prolongé. Lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise lundi, le PDG Sundar Pichai a abordé les licenciements tout en répondant aux questions des employés, qui ont exprimé des inquiétudes quant à l’avenir.

“Je comprends que vous vous inquiétiez de la suite de votre travail”, a déclaré Pichai lors de la réunion. “Aussi très triste pour la perte de très bons collègues dans toute l’entreprise.”

