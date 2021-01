Google a déclaré aujourd’hui qu’il avait « immédiatement supprimé » les applications de prêt personnel du Play Store en Inde pour avoir enfreint ses politiques de sécurité des utilisateurs. Google a déclaré dans un article de blog qu’il avait examiné des centaines d’applications de prêt personnel dans le pays sur la base des drapeaux soumis par les utilisateurs et les agences gouvernementales. Cela vient après que plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes de certaines applications mobiles qui offrent des prêts à court terme harcelant les clients en cas de non-paiement. Certains utilisateurs ont même déclaré que les applications accédaient à leurs coordonnées, qui étaient utilisées par les agents de récupération pour les intimider.

Google n’a pas fourni le nombre d’applications qu’il a supprimées lors de la suppression la plus récente. Google a également mentionné que les développeurs des applications de « prêt personnel » restantes ont été invités à démontrer qu’ils respectent les lois et réglementations locales applicables. « Les applications qui ne le font pas seront supprimées sans autre préavis », a déclaré Suzanne Frey, vice-présidente des produits, Sécurité et confidentialité Android, dans le billet de blog. Selon une enquête de Reuters, au moins 10 applications de prêt indiennes sur Google Play Store n’avaient aucune précision sur les durées de remboursement, ce qui est une violation claire des règles de Google pour les applications offrant des prêts personnels.

Google autorise uniquement les applications de prêt personnel dont le remboursement complet est requis dans un délai supérieur ou égal à 60 jours à compter de la date du prêt. Certains clients concernés, selon un rapport de NDTV, ont informé les autorités locales que diverses applications de prêt à court terme facturaient des intérêts importants dont ils n’étaient pas au courant lors de la demande de prêt. Il a également été constaté que dans de nombreux cas, les applications de prêt accédaient à des contacts qui étaient utilisés pour harceler les clients en cas de défaut de paiement ou de retard de paiement.

Dans l’article de blog Google, Frey a déclaré que les développeurs ne doivent demander que les autorisations nécessaires pour mettre en œuvre les fonctionnalités ou services actuels. «Ils ne doivent pas utiliser d’autorisations donnant accès à des fonctionnalités ou des objectifs non divulgués, non mis en œuvre ou non autorisés», a-t-elle déclaré.

Google a également commencé à envoyer des e-mails aux développeurs d’applications de prêt pour fournir des documents liés aux approbations ou aux licences dans un délai de cinq jours. Le rapport NDTV cite des sources disant que Google a supprimé au moins 100 applications du Play Store au cours des 10 derniers jours. Mercredi, la RBI a répondu aux récentes inquiétudes soulevées par les clients et a formé un groupe de travail pour examiner les prêts numériques dans le pays.