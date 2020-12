Facebook Inc et Google d’Alphabet, les deux plus grands acteurs de la publicité en ligne, ont utilisé une série d’accords pour consolider leur pouvoir de marché illégalement, le Texas et neuf autres États présumés dans un procès contre Google mercredi.

Google et Facebook sont très compétitifs dans les ventes d’annonces sur Internet, capturant ensemble plus de la moitié du marché mondial. Les deux acteurs ont convenu dans un accord publicisé en 2018 de commencer à donner aux clients annonceurs de Facebook la possibilité de placer des publicités au sein du réseau de partenaires éditeurs de Google, selon la plainte. Les dirigeants au plus haut niveau des entreprises ont signé l’accord, selon la plainte.

Par exemple, un blog de baskets qui utilise un logiciel de Google pour vendre des publicités pourrait finir par générer des revenus d’un détaillant de chaussures qui a acheté des publicités sur Facebook.

Google a conclu des partenariats similaires avec d’autres sociétés de publicité dans le cadre d’un effort pour maintenir une part de marché qui portait le nom de code en interne Project Jedi, a déclaré une source ayant une connaissance directe du sujet.

Mais ce que Google n’a pas annoncé publiquement, c’est qu’il accordait un traitement préférentiel à Facebook, selon la plainte. Facebook a accepté de renoncer à prendre en charge les logiciels concurrents, que les éditeurs avaient développés pour réduire le pouvoir de marché de Google, selon la plainte.

« Facebook a décidé de balancer la menace de la concurrence sur le visage de Google, puis de conclure un accord pour manipuler l’enchère », a-t-il déclaré, citant des communications internes.

En échange, ont déclaré les États, Facebook a bénéficié de divers avantages, notamment l’accès aux données de Google et des exceptions à la politique qui permettaient à ses clients de placer injustement plus d’annonces que les clients d’autres partenaires de Google.

Le porte-parole de Google, Peter Schottenfels, a décrit les accusations des États concernant le partenariat en cours comme inexactes et a déclaré que Facebook ne recevait pas de données spéciales. Facebook n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La plainte alléguait également que Google et Facebook s’étaient livrés à la fixation des prix des publicités et avaient continué à coopérer, bien que la section ait été fortement expurgée et n’ait pas permis de savoir exactement comment et quand les entreprises auraient utilisé leur «accord d’allocation de marché».

Cependant, il a déclaré que «compte tenu de la portée et de la nature étendue de la coopération entre les deux sociétés, Google et Facebook étaient parfaitement conscients que leur accord pouvait déclencher des violations des lois antitrust. Les deux sociétés ont discuté, négocié et commémoré la manière dont elles allaient coopérer. »

Les États n’ont pas accusé Facebook d’actes répréhensibles dans la plainte.

Le ministère américain de la Justice a également enquêté sur l’accord entre les entreprises dans le cadre de son enquête antitrust sur Google, ont déclaré six personnes proches de l’enquête. Mais le ministère de la Justice, qui a poursuivi Google pour conduite distincte en octobre, n’a pas encore porté d’allégations liées à l’accord de 2018.

Une porte-parole du ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaire.