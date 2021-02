Google à proximité Partager maintenant vous permet de transférer des applications entre des téléphones Android sans Internet: comment l’utiliser

Google améliore sa fonctionnalité de partage à proximité qui permet aux utilisateurs de smartphones Android d’envoyer et de recevoir des fichiers multimédias ou d’autres fichiers sans connexion Internet, de la même manière que Apple AirDrop fonctionne sur les iPhone, iPad et Mac d’Apple. Le partage à proximité amélioré permettra désormais aux utilisateurs de partager des applications mobiles via Google Play Store. La fonctionnalité de partage d’applications a été introduite pour la première fois à la fin de 2020 et est largement disponible aujourd’hui. La fonctionnalité de partage à proximité de Google a fait ses débuts en août 2020 pour les appareils Pixel de Google et les smartphones Samsung, mais est venue plus tard sur d’autres appareils Android exécutant Android v6.0 et supérieur.

La nouvelle fonctionnalité de partage d’applications via Google Partage à proximité a été repérée par 9to5Google. Pour transférer des applications d’un smartphone Android à un autre, ouvrez Google Play> Accédez au menu « Partager des applications » dans Mes applications et jeux> Sélectionnez les applications que vous souhaitez partager> Receiver devra accepter la demande. Pendant le processus de transfert, les deux appareils Android doivent être à proximité et le partage à proximité doit être activé. Alors que, pour utiliser le concurrent AirDrop d’Android, les utilisateurs devront activer le partage à proximité dans les paramètres de leurs smartphones Android. Voici les étapes: Ouvrez Paramètres> Sélectionnez Google> Connexions de l’appareil> Partage à proximité. Il y aura un interrupteur à bascule marche / arrêt en haut. L’activer activera le partage à proximité sur votre smartphone Android. Lors de la première mise sous tension, le partage à proximité demandera aux utilisateurs de sélectionner l’une des trois options de visibilité – Tous les contacts, Certains contacts et Masqué.

Le rapport 9to5Google ajoute que la fonctionnalité de partage d’applications via Google Partage à proximité est « incroyablement rapide » et peut être plus rapide que le partage via votre connexion Internet domestique. Une fois que vous avez partagé une application avec quelqu’un, il peut l’installer sans quitter le menu de partage. Vous pouvez ensuite déconnecter les appareils. Bien que la proximité soit extrêmement utile pour transférer des applications entre smartphones Android, Apple AirDrop permet en outre le transfert de fichiers entre smartphones, tablettes et PC d’Apple.