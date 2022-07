Google a proposé de se séparer de l’activité publicitaire pour parer à un nouveau procès : WSJ

Google a proposé de scinder une partie de son activité de technologie publicitaire en une société distincte sous sa société mère Alphabet pour conjurer une deuxième poursuite antitrust attendue du ministère de la Justice, Le journal de Wall Street rapporté vendredi.

Une telle concession maintiendrait l’activité publicitaire sous l’égide d’Alphabet, mais représenterait tout de même un changement significatif dans le paysage de la publicité numérique, dans lequel Google est un acteur majeur des deux côtés du marché. Bien qu’il soit surtout connu pour son moteur de recherche, l’activité principale de Google est la publicité en ligne. Alphabet a rapporté 257 milliards de dollars de revenus pour 2021.

Mais on ne sait pas si l’offre satisferait le DOJ.

Le chef antitrust du département, Jonathan Kanter, a été catégorique sur le fait qu’il préfère aller devant les tribunaux plutôt que d’accepter des règlements. Kanter a déclaré dans un discours prononcé devant la section antitrust de l’Association du barreau de l’État de New York en janvier que les avis publiés des tribunaux étaient essentiels pour faire avancer la loi.

“En bref, nous poursuivrons des recours – pas des règlements. Nous ne pouvons pas faire de compromis en cas de violation de la loi”, a déclaré Kanter. dit à l’époque.

Kanter s’est vu interdire de travailler sur les enquêtes sur le monopole de Google tandis que le DOJ détermine s’il doit se récuser sur la base de travaux antérieurs pour des rivaux de Google, selon un rapport de mai de Bloomberg citant des sources anonymes. Le DOJ n’a pas confirmé le rapport. Mais il est probable que ses collègues à la tête de l’enquête respecteraient sa philosophie si tel était le cas.

Le Journal a rapporté qu’un nouveau procès antitrust sur l’activité de technologie publicitaire de Google pourrait avoir lieu dès cet été, selon des sources.

Un porte-parole du DOJ a refusé de commenter à CNBC le rapport.

“Nous nous sommes engagés de manière constructive avec les régulateurs pour répondre à leurs préoccupations”, a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué à CNBC. “Comme nous l’avons déjà dit, nous n’avons pas l’intention de vendre ou de quitter cette activité, et nous sommes profondément déterminés à apporter de la valeur à un large éventail d’éditeurs et d’annonceurs partenaires dans un secteur hautement concurrentiel.”

Pourtant, selon le rapport du Journal, la proposition de Google impliquerait de garder l’entreprise de technologie publicitaire sous son même propriétaire, et non de la vendre entièrement. Le porte-parole a refusé d’aborder ce point précis.

Créée en 2015, Alphabet est essentiellement une société holding pour Google, qui génère la quasi-totalité de ses revenus et bénéfices. Google s’est toujours présenté comme une entreprise technologique et a investi dans de nombreux domaines technologiques de grande envergure, tels que la recherche sur Internet, les téléphones, l’intelligence artificielle, les voitures autonomes et les technologies de la santé.

Google a créé d’autres entreprises, comme sa société de voitures autonomes Waymo et sa société de sciences de la vie Verily, tout en les gardant sous l’égide d’Alphabet.

Google est le leader du marché de la publicité en ligne depuis plus d’une décennie. Au fil des ans, il a construit et acquis une multitude d’outils de technologie publicitaire qui permettent aux éditeurs de contenu de gagner de l’argent grâce à la publicité et permettent aux acheteurs d’annonces de rechercher l’audience qu’ils souhaitent sur Google Search, YouTube, Maps et d’autres sites Web sur Internet.

Un nouveau procès s’ajouterait aux défis juridiques déjà énormes auxquels Google est confronté en raison de sa prétendue domination sur plusieurs entreprises.

Le DOJ a déposé son procès antitrust tant attendu contre Google en 2020, marquant la première fois qu’une grave accusation antitrust était portée contre Google au niveau fédéral dans son pays d’origine.

Google fait également face à des poursuites judiciaires distinctes de la part de grandes coalitions de procureurs généraux des États, dont une dirigée par le Texas qui allègue une monopolisation illégale du marché de la publicité en ligne.

La société a également fait l’objet d’un examen minutieux en dehors des États-Unis, notamment en Europe, où elle a été critiquée par de multiples accusations de concurrence, dont une sur son service de comparaison de prix d’achat qui a été confirmée par un tribunal européen.

