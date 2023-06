Google a plus de 30 corrections de bogues dans la mise à jour Pixel de juin

Le Pixel Feature Drop de juin est arrivé et, parallèlement, Google a publié une liste massive de corrections de bogues pour sa gamme de téléphones Pixel.

Au total, il existe plus de 30 correctifs pour Pixel, avec un quelques-uns des faits saillants étant une stabilité Bluetooth améliorée (toujours bonne), des correctifs de batterie et thermiques, une stabilité améliorée de la caméra et une liste massive de correctifs pour l’interface utilisateur en général. Vous devrez prendre un verre et une collation, puis avoir la liste ci-dessous.

Si vous possédez un Pixel 4a, un Pixel 4a 5G, un Pixel 5, un Pixel 5a, un Pixel 6, un Pixel 6 Pro, un Pixel 6a, un Pixel 7 ou un Pixel 7 Pro, de nombreux éléments de la liste ci-dessous affectent votre téléphone, alors assurez-vous de lire attentivement .

Corrections et améliorations de la mise à jour Google Pixel de juin

l’audio

Correction d’un problème provoquant occasionnellement un écho ou un retour sonore lors de l’utilisation d’un casque filaire *[1]

Correction d’un problème entraînant parfois la suppression de certaines voix dans les appels VOIP effectués à l’aide de certaines applications *[2]

Correction d’un problème empêchant parfois le transfert audio de l’appel entre le téléphone et les appareils couplés

Batterie en charge

Améliorations générales pour la charge, l’utilisation de la batterie ou les performances thermiques dans certaines conditions

Améliorations de l’utilisation de la batterie lors de l’utilisation de la caméra frontale dans certaines applications ou conditions *[2]

Bluetooth

Améliorations générales de la stabilité et des performances Bluetooth dans certaines conditions

Améliorations de la stabilité de la connexion avec certains casques ou accessoires Bluetooth LE

Caméra

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la caméra dans certaines conditions

Affichage et graphiques

Correction d’un problème provoquant l’ajustement du niveau de luminosité de l’affichage lors du basculement entre les profils utilisateur

Cadre

Améliorations pour la synchronisation du compte de profil professionnel ou la connexion entre certaines applications

Capteurs

Correction d’un problème empêchant parfois NFC de se déclencher jusqu’au redémarrage de l’appareil

Système

Améliorations générales de la stabilité et des performances du système dans certaines conditions

Téléphonie

Correction d’un problème empêchant parfois l’eSIM de s’activer dans certaines conditions *[2]

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion réseau dans certaines conditions

Interface utilisateur

Ajouter une option pour désactiver l’animation pour la saisie du code PIN sur l’écran de verrouillage

Correction d’un problème provoquant l’apparition occasionnelle de titres d’application tronqués ou coupés dans le tiroir de l’application

Correction d’un problème provoquant l’apparition de certaines notifications groupées arrondies dans les coins

Correction d’un problème provoquant une teinte ou un ombrage sur le tiroir de l’application dans certaines conditions

Correction d’un problème qui empêchait parfois l’appareil de répondre après un verrouillage et un déverrouillage rapides

Correction d’un problème provoquant parfois l’apparition du clavier lors de la navigation vers l’écran d’accueil

Correction d’un problème entraînant parfois le chevauchement des notifications de l’écran de verrouillage avec l’icône de verrouillage

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage d’un état de charge sur l’écran de verrouillage lorsque l’appareil n’est pas branché sur un chargeur

Correction d’un problème provoquant parfois l’affichage masqué ou vide de la zone de notification dans l’ombre des notifications

Correction d’un problème entraînant parfois la superposition des notifications en dehors des limites de la nuance de notification

Correction d’un problème entraînant parfois la coupure du volet de contrôle du volume en bas de l’écran

Correction d’un problème provoquant parfois la disparition du fond d’écran lors de l’ouverture ou de la fermeture du volet de notification

Correction d’un problème empêchant parfois l’affichage du clavier lorsque la nuance de notification est développée

Correction d’un problème empêchant parfois l’icône du réseau mobile de s’afficher dans la barre d’état

Correction d’un problème empêchant parfois les boutons de paramètres rapides de répondre à la saisie tactile

Correction d’un problème empêchant occasionnellement les paramètres rapides de se développer lors du balayage vers le bas

Correction d’un problème empêchant parfois l’intégration du compte de profil professionnel de commencer lors de la première configuration

Correction pour améliorer la sensibilité ou la réponse tactile de l’écran de verrouillage dans certaines conditions

Wifi

Améliorations générales de la stabilité et des performances de la connexion au réseau Wi-Fi dans certaines conditions *[3]

Applicabilité de l’appareil

Des correctifs sont disponibles pour tous les appareils Pixel compatibles sauf indication contraire ci-dessous.