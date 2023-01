Google a peut-être rétrogradé l’écran Pixel Fold, la production de masse devrait commencer au troisième trimestre

Un nouveau rapport suggère que Google prévoit de commencer à produire en masse des pièces pour son produit phare pliable au troisième trimestre. Samsung Display en particulier commencera à fabriquer des écrans pliables en juillet ou août, selon L’élec. Le projet pliable de Google a subi de multiples retards au cours des deux dernières années, ces plans ne sont donc pas gravés dans le marbre.

Il semble y avoir eu une dégradation des écrans. La publication coréenne rapporte que Samsung Display fabriquera un panneau pliable de 7,57 pouces et un panneau de 5,78 pouces pour l’écran de couverture. Les rendus du mois dernier suggéraient des diagonales de 7,69″ et 5,79″.

Plus inquiétantes que les dimensions, les informations que Google a réglées pour une technologie d’affichage plus ancienne – pré-Galaxy Z Fold3. Le Z Fold3 de 2021 a sauté une couche polarisante, ce qui a rendu l’écran plus fin et plus léger et (plus important encore) plus facile à plier.

Rendu spéculatif de Google Pixel Fold

De plus, la prise en charge du stylet est « peu probable », ce qui restera exclusif au produit phare pliable de Samsung. Il y avait des suggestions d’une caméra sous-écran avancée pour l’affichage de la couverture, mais cela ne se produit probablement pas.

Bien que le Google Pixel Fold ne soit peut-être pas aussi puissant et aussi avancé que prévu initialement, il peut au moins être moins cher – un rapport de novembre a affirmé qu’il coûterait 1 800 $ (contre 1 400 $ réclamés par des rapports d’un an).

Google I/O a lieu en mai, mais ce sera trop tôt pour une révélation complète du Pixel pliable (du moins si Les Elec les horaires sont corrects). Cela pourrait signifier un lancement en octobre aux côtés de la série Pixel 8 (la série 7 a été dévoilée le 6 octobre 2022).

Source (en coréen) | Via | Crédit image : CommentRésoudre, Technologie de première page