Le procès antitrust de Google a révélé que l’entreprise technologique de plusieurs milliards de dollars a payé un total de 26,3 milliards de dollars en 2021 pour conserver son statut de moteur de recherche par défaut sur les téléphones et plusieurs navigateurs, Loi Bloomberg a rapporté vendredi. Le ministère de la Justice a fait valoir qu’en dépensant une somme d’argent exorbitante pour conserver son statut par défaut, Google veille à ce que le marché ne soit pas compétitif avec d’autres moteurs de recherche.

L’affaire antitrust de Google est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l’IA

Prabhakar Raghavan, vice-président senior et responsable de la recherche de Google, a révélé ces chiffres gigantesques lors de son témoignage, selon Bloomberg Law. Le géant des moteurs de recherche rémunère des entreprises comme Apple.

“Je ressens un vif sentiment de ne pas devenir le prochain accident de la route”, a déclaré Raghavan. Le New York Times Jeudi. « Si nous devenons de seconde classe, nous perdons notre pertinence avec le temps. »

Il prétendait Amazone est l’un des deux concurrents les plus redoutables de Google et a déclaré que la société restait en avance sur elle et sur les autres moteurs de recherche en augmentant sans relâche sa recherche et son développement. Raghavan a affirmé que Google reste l’un des principaux moteurs de recherche en raison de sa qualité et de sa facilité d’utilisation, affirmant que les utilisateurs peuvent passer à Google. Bing de Microsoft ou CanardCanardAller s’ils choisissent.

“Comme je le rappelle constamment à mon équipe, personne ne se réveille chaque matin en disant que je dois lancer une requête Google”, a déclaré Raghavan au Times, affirmant qu’ils se tournent simplement vers le service qui correspond le mieux à leurs besoins.

Pourtant, dans une copie expurgée d’un email interne chaîne publiée vendredi, Jim Kolotouros, vice-président d’Android Platform Partnerships, a écrit : « Chrome existe pour servir la recherche Google, et s’il ne peut pas le faire parce qu’il est réglementé pour être défini par l’utilisateur, la valeur des utilisateurs utilisant Chrome va à presque zéro (pour moi).

Le paiement de Google pour en faire le moteur de recherche par défaut intervient quelques semaines après que les analystes de Bernstein ont rapporté l’entreprise. payé à Apple environ 18 milliards de dollars en 2021 pour conserver Chrome par défaut sur les Mac, iPad et iPhone. Le rapport, partagé avec Le registreestime que les paiements de Google représentent entre 14 et 16 % des bénéfices d’exploitation annuels d’Apple.

“Google investit des milliards dans les défauts de paiement, sachant que les gens ne les changeront pas”, a déclaré l’avocat du DOJ, Kenneth Dintzer, à Mehta lors d’une audience à Washington. CNBC signalé. “Ils achètent l’exclusivité par défaut parce que les défauts comptent beaucoup.”