Un panneau est photographié à l’extérieur d’un bureau de Google près du siège social de l’entreprise à Mountain View, Californie, États-Unis, le 8 mai 2019. REUTERS/Paresh Dave/File Photo

Écoutez cet article

Votre navigateur ne supporte pas l’élément audio.



Google d’Alphabet a payé 26,3 milliards de dollars à d’autres sociétés en 2021 pour garantir que son moteur de recherche soit l’outil par défaut sur les navigateurs Web et les téléphones mobiles, a témoigné un haut dirigeant de l’entreprise lors du procès antitrust du ministère de la Justice, a rapporté vendredi Bloomberg News.

Le montant des paiements effectués par Google pour le statut par défaut a plus que triplé depuis 2014, selon le cadre supérieur Prabhakar Raghavan, responsable à la fois de la recherche et de la publicité, ajoute le rapport.

Lire plus d’histoires gratuitement avec un compte Express.

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Inscrivez-vous pour lire plus d’histoires gratuites et accéder aux offres des partenaires.

Continuez à lire ceci et d’autres histoires premium avec un abonnement Express.

Abonnez-vous maintenant pour obtenir un accès illimité aux histoires exclusives et premium de The Indian Express.

Les revenus de Google provenant de la publicité sur les recherches se sont élevés à 146,4 milliards de dollars en 2021, tandis que les paiements pour les paramètres par défaut constituaient son coût le plus important, a déclaré Raghavan dans le rapport Bloomberg.

Les plus lus 1

Collection au box-office de Leo Jour 9 : Vijay-starrer en chute libre, ne parvient pas à enregistrer une légère hausse le deuxième vendredi alors qu’il poursuit le geôlier de Rajinikanth 2

Deepika Padukone dit qu’elle et Ranveer Singh étaient « techniquement autorisés » à sortir avec d’autres personnes « jusqu’à ce qu’il propose » : « Il n’y avait aucun engagement réel » Voir plus

Google a refusé de commenter ce témoignage lorsqu’il a été contacté par Reuters.

La société a fait valoir que les accords de partage des revenus étaient légaux et qu’elle avait investi pour maintenir la compétitivité de ses activités de recherche et de publicité. Il a également fait valoir que si les gens ne sont pas satisfaits des paramètres par défaut, ils peuvent passer, et ils le font, à un autre moteur de recherche.

Google s’était opposé à la divulgation de ces chiffres, affirmant qu’ils nuiraient à la capacité de l’entreprise à négocier des contrats à l’avenir. Le juge Amit Mehta, qui supervise l’affaire, a décidé que les chiffres devaient être divulgués, ajoute le rapport.