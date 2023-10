Le PDG de Google, Sundar Pichai (à gauche), et le PDG d’Apple, Tim Cook (à droite), écoutent le président américain Joe Biden s’exprimer lors d’une table ronde avec des chefs d’entreprise américains et indiens dans la salle Est de la Maison Blanche à Washington, DC, le 23 juin 2023.

Google a payé 26,3 milliards de dollars pour être le moteur de recherche par défaut sur les téléphones mobiles et les navigateurs Web en 2021, selon une diapositive rendue publique vendredi lors d’un procès antitrust fédéral contre l’entreprise.

Ce chiffre donne un aperçu plus précis du montant que Google paie aux partenaires, notamment Pomme , pour être le moteur de recherche par défaut sur leurs produits. Le ministère américain de la Justice et une coalition de procureurs généraux des États ont soutenu dans cette affaire que Google avait illégalement maintenu son pouvoir de monopole dans la recherche générale en tirant parti de sa position dominante pour exclure ses concurrents des principaux canaux de distribution, tels que le navigateur Web Safari d’Apple.

Le chiffre de 26,3 milliards de dollars ne représente pas les paiements versés à une seule entreprise, mais Apple en représente probablement le plus gros bénéficiaire. Bernstein avait précédemment estimé que Google pourrait payer à Apple jusqu’à 19 milliards de dollars cette année pour le placement par défaut prêt à l’emploi sur les appareils Apple.

“Google verse des milliards de dollars chaque année aux distributeurs, notamment aux fabricants d’appareils populaires tels qu’Apple, LG, Motorola et Samsung, aux principaux opérateurs de téléphonie mobile américains tels que AT&T, T-Mobile et Verizon, et aux développeurs de navigateurs tels que Mozilla, Opera. , et UCWeb – pour garantir le statut par défaut de son moteur de recherche général et, dans de nombreux cas, pour interdire spécifiquement aux contreparties de Google de traiter avec les concurrents de Google”, indique la plainte du DOJ.

Google a fait valoir que les utilisateurs peuvent toujours choisir de modifier leur moteur de recherche par défaut en quelques clics.

Selon la diapositive présentée au tribunal vendredi – intitulée « Google Search+ Margins », qui fait principalement référence à l’activité de recherche de Google – le chiffre d’affaires de cette division en 2021 s’élevait à plus de 146 milliards de dollars, tandis que la part des coûts d’acquisition du trafic dépassait 26 milliards de dollars.

La diapositive comprenait des chiffres remontant à 2014, lorsque Google avait enregistré un chiffre d’affaires d’environ 47 milliards de dollars pour la division et payé environ 7,1 milliards de dollars pour le statut par défaut. Cela signifie que les revenus de Search+ ont à peu près triplé entre 2014 et 2021, tandis que cette partie des coûts du TAC a presque quadruplé.

Bien que Google communique régulièrement le TAC global, ce chiffre inclut également le montant que Google paie aux partenaires du réseau pour les annonces diffusées sur leurs propriétés, selon son dossier 10-K auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

L’autre partie du chiffre global du TAC que Google déclare en termes de revenus comprend les paiements qu’il effectue aux « partenaires de distribution qui mettent à disposition nos points d’accès et nos services de recherche », selon le 10-K. Google affirme que ses « partenaires de distribution incluent des fournisseurs de navigateurs, des opérateurs de téléphonie mobile, des fabricants d’équipement d’origine et des développeurs de logiciels ». Il s’agit de la partie du TAC qui semble être représentée par la diapositive, qui fait uniquement référence aux revenus de Search+.

Un porte-parole de Google a refusé de commenter. Un porte-parole d’Apple n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

