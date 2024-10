Google a ordonné d’ouvrir une boutique d’applications Android lors du dernier coup juridique

Les Nouvelles

Google doit ouvrez la boutique d’applications AndroidGoogle Play, à la concurrence pendant au moins trois ans, a statué lundi un juge américain. Cette décision est le dernier coup juridique porté au géant de la technologie, qui a déjà fait face à deux affaires antitrust à son encontre cette année.

Cette décision intervient après que le développeur de jeux vidéo Epic Games a poursuivi avec succès Google en décembre 2023, arguant que les règles de la boutique d’applications et les politiques de paiement de l’entreprise signifiaient qu’elle détenait un monopole illégal et étouffait la concurrence des développeurs et des magasins rivaux sur ses appareils. Google est prêt à faire appel la décision.

Les actions de la société mère de Google, Alphabet, ont chuté à la suite de la décision et étaient en baisse 2,44% à la clôture du marché lundi, mais avait légèrement repris après les heures normales.

SIGNAUX

L’écosystème des applications pourrait changer considérablement

Sources : Bloomberg, The Verge

La dernière décision de justice a peut-être mis le duopole Apple-Google App Store, qui génère 200 milliards de dollars par an, et «dicte la façon dont des milliards de consommateurs utilisent les appareils mobiles» – en grave difficulté, a noté Bloomberg. « Les dominos vont commencer à tomber ici », avait alors déclaré le PDG d’Epic Games, qui a poursuivi Google en justice. Cette prédiction commence peut-être à se concrétiser : la décision de lundi, qui a empêché Google d’inciter financièrement les créateurs d’applications à privilégier le Google Play Store par rapport aux autres, pourrait permettre aux magasins d’applications mobiles en dehors du Écosystème Google et Apple pour gagner en popularité, a noté The Verge.

Comment Google a-t-il perdu une affaire aussi similaire à celle remportée par Apple ?

Source : Le bord

Epic Games a également poursuivi Apple en justice pour les règles de sa boutique d’applications – mais alors que Google a perdu, Apple a gagné contre le développeur de jeux vidéo en 2021. L’écart entre les deux décisions est notable, a écrit The Verge, mais il y a différences dans le fonctionnement des deux magasins. Alors qu’Apple possède et contrôle sa boutique d’applications, Google construit son écosystème au sein d’Android en concluant des accords avec les fabricants de téléphones s’ils acceptent de favoriser les applications et les API de Google. En présentant certains de ces accords, les avocats d’Epic ont semblé pouvoir faire valoir plus clairement qu’ils étaient injustes. Le procès de Google s’est également déroulé devant un jury, plutôt que décidé par un juge, ce qui a pu compliquer les choses pour le géant de la recherche.

Le gouvernement américain poursuit un « défilé » de poursuites contre les Big Tech

Source : Le New York Times

Google a fait face à une année difficile devant les tribunaux américains : un juge a déclaré son activité de recherche de monopole illégal plus tôt cette année, et la société fait également face à une affaire antitrust concernant son activité publicitaire. Google n’est pas seul : le gouvernement a un « parade » d’affaires fédérales visant à maîtriser le pouvoir des Big Tech, a noté le New York Times. En septembre 2023, la Federal Trade Commission et 17 États ont poursuivi Amazon pour avoir favorisé son propre marché, tandis qu’Apple fait face à une poursuite antitrust du ministère de la Justice pour sa domination sur l’industrie des smartphones. La FTC a également poursuivi Meta en 2020, alléguant qu’elle avait créé un monopole sur les plateformes de médias sociaux en achetant la plateforme de messagerie WhatsApp.