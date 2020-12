Les smartphones Android ont reçu discrètement une nouvelle interface de connexion d’écouteurs Bluetooth, assez similaire à l’interface d’appariement iOS. Selon le type d’écouteurs, leur connexion peut être aussi simple que de rapprocher les oreillettes d’un téléphone Android. La nouvelle expérience de configuration comprend désormais une grande diapositive qui apparaît du bas, avec le nom de l’appareil centré au-dessus et une grande image des écouteurs avec un bouton de connexion. Cela est rendu possible grâce à la technologie Fast Pair de Google, que la société a mise à jour ces dernières semaines.

Selon un rapport de 9to5Google, qui a donné un bref aperçu du nouveau système, ce nouveau design Fast Pair est dans Android depuis au moins novembre. Dans les logiciels précédents, le processus commençait par une notification standard qui comprend une miniature de l’appareil en question. Apparaissant en haut de l’écran d’un utilisateur. Appuyez sur la notification pour lancer la procédure. Dans le nouveau système, une grande diapositive glisse du bas vers le haut, avec le nom de l’appareil et la grande photo avec un bouton de connexion. Une fois jumelés, les utilisateurs auront la possibilité de continuer «Configuration» ou «Fermer». Les gens de 9to5Google ont essayé la nouvelle expérience avec les nouveaux écouteurs Pixel Buds TWS.

Cette nouvelle interface est similaire à celle sur iOS et AirPods. Il n’apparaît que pour la première fois lors du jumelage d’un nouvel accessoire Fast Pair. Android utilise toujours la notification compacte pour l’état de la batterie des écouteurs et du boîtier. Pour le réappariement également, Android utilise l’alerte plus petite, en particulier si le smartphone ou la tablette est déjà connecté au compte Google d’un utilisateur.