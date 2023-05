Google a inondé Internet avec AI News. Où est Apple ?

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous avez probablement déjà entendu le terme « IA générative » au moins une poignée de fois, peut-être grâce au service très populaire ChatGPT. Le succès du chatbot alimenté par l’IA n’a pas seulement braqué les projecteurs sur OpenAI, le créateur derrière lui, mais il a également catalysé une course aux armements de l’IA dans l’industrie technologique – une course dont Apple a été visiblement absent.

Plus tôt ce mois-ci, Google a fait une vague d’annonces liées à l’IA lors de sa conférence annuelle des développeurs, y compris une nouvelle version de recherche infusée par l’IA et Bard, son chatbot alimenté par l’IA, qui est en cours de déploiement dans le monde entier. Il n’y a pas que Google. Avant cela, Microsoft a intégré l’IA générative dans sa suite d’applications de productivité établies de longue date comme Word, PowerPoint et Outlook dans un mouvement qui change la façon dont plus d’un milliard de personnes travaillent. En février, Meta a publié son propre modèle d’IA sophistiqué, qui possède bon nombre des mêmes capacités que ChatGPT et Bard, en tant que logiciel open source à usage public.

Mais qu’en est-il d’Apple ?

La réponse courte : Même si la technologie de l’IA n’est pas nouvelle pour Apple, le fabricant d’iPhone reste toujours absent – du moins publiquement – de la ruée vers l’or générative actuelle de l’IA.

« Nous sommes au cœur du cycle de battage médiatique de l’IA générative, et il y a de nouveaux développements majeurs chaque semaine », a déclaré Avi Greengart, analyste chez Techsponential, à CNET. « Apple peut se permettre d’être délibéré dans la façon dont il applique les nouvelles technologies pour s’adapter à son écosystème. »

OpenAI a récemment abandonné un Application ChatGPT pour l’iPhone. La nouvelle application, qui est gratuite, vous permet d’utiliser le chatbot AI d’OpenAI lors de vos déplacements. Théodore Liggians / Crumpe

L’approche attentiste d’Apple

Apple a généralement adopté une approche attentiste autour des technologies émergentes, et cela a souvent fonctionné pour le géant de la technologie. Par exemple, l’iPad n’était pas la toute première tablette, mais pour beaucoup, y compris les éditeurs de CNET, c’est la meilleure tablette. Un exemple plus récent du côté matériel est celui des téléphones pliables. Apple est le seul grand récalcitrant, Google le battant au poing. Le géant de la recherche a lancé son premier téléphone pliable, le Pixel Fold, lors de sa conférence des développeurs en mai – et il ne fabrique pas de téléphones depuis aussi longtemps qu’Apple. Il y a cependant des rumeurs selon lesquelles un iPhone pliable, peut-être connu sous le nom d’iPhone Flip, pourrait être commercialisé en 2025.

Sur la base des remarques du PDG Tim Cook, il semble qu’Apple adopte une approche similaire avec l’IA générative. « Je pense qu’il est très important d’être délibéré et réfléchi dans la façon dont vous abordez ces choses », a déclaré Cook en réponse à une question liée à l’IA générative lors de l’appel aux résultats d’Apple en mai. « Et il y a un certain nombre de problèmes qui doivent être triés. … L’IA fait l’objet de discussions dans un certain nombre d’endroits différents. Mais le potentiel est certainement très intéressant. »

Cependant, avec une technologie d’intelligence artificielle en plein développement, Apple pourrait risquer de se laisser distancer par ses rivaux. Pour tout le succès commercial d’Apple, il a pris du retard dans des catégories spécifiques. Par exemple, son haut-parleur intelligent HomePod n’est arrivé sur le marché que des années après Amazon Echo et Google Home, qui détiennent une part de marché bien supérieure à celle d’Apple dans la catégorie des haut-parleurs intelligents.

En ce qui concerne le sujet de l’IA, Apple n’est pas le seul à adopter une approche prudente. Cela vient également des propres bailleurs de fonds de la technologie – y compris le fondateur et PDG d’OpenAI, Sam Altman, qui a des préoccupations allant de la désinformation électorale au déplacement massif d’emplois.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, décrit le partenariat AI de Microsoft lors d’un événement de presse sur le moteur de recherche Bing. Stephen Shankland / Crumpe

Mardi dernier, s’exprimant devant un sous-comité du Sénat, Altman a déclaré qu’il était « impatient » que l’intelligence artificielle soit réglementée. Il a également parlé de la promesse de l’intelligence artificielle et a discuté de ses méfaits potentiels. « Si cette technologie tourne mal, elle peut mal tourner », a-t-il déclaré.

Les commentaires d’Altman ont suivi les appels d’un groupe de chercheurs en IA et de leaders technologiques, dont Elon Musk et Steve Wozniak, à suspendre le développement de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4 en raison de risques d’emballement sans garde-corps suffisants. Geoffrey Hinton, considéré comme le « parrain de l’IA », a démissionné de Google en mai afin de pouvoir partager librement ses inquiétudes concernant la technologie qu’il a contribué à créer et qui, selon lui, pourrait causer de graves dommages au monde.

L’IA générative s’intègre-t-elle dans l’activité d’Apple ?



Bien qu’Apple ne soit pas publiquement entré dans le combat de l’IA générative, un récent Rapport 9to5Mac a déclaré que le fabricant d’iPhone travaille sur une mise à niveau de Siri, qui pourrait améliorer les capacités conversationnelles de l’assistant virtuel via des concepts d’IA de type ChatGPT. Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Bien qu’Apple n’ait pas publiquement discuté de plans pour des produits basés sur l’IA générative, Cook a discuté de l’accent mis par l’entreprise sur l’IA lors de son appel aux résultats de mai. Il a cité des fonctionnalités alimentées par l’IA telles que la détection des chutes et des collisions, qui sont toutes deux disponibles sur les derniers iPhones et Apple Watch.

« Nous considérons l’IA comme énorme », a-t-il déclaré. « Nous continuerons à l’intégrer à nos produits de manière très réfléchie. »

L’IA est loin d’être un tout nouveau concept pour Apple. Siri, sorti il ​​y a 12 ans, utilise la reconnaissance vocale et l’apprentissage automatique pour comprendre une requête et fournir une réponse. Ces derniers mois, Apple a lancé des améliorations de l’appareil photo telles que les styles photographiques et la possibilité de couper et coller un sujet à partir d’une image, qui dépendent toutes deux de l’IA.

De plus, les Mac et MacBook d’Apple, qui fonctionnent désormais sur des puces M1 et M2 conçues par Apple, disposent de moteurs neuronaux dédiés à 16 cœurs, qui sont destinés aux tâches d’IA et d’apprentissage automatique. Apple affirme que les performances de l’IA sont 40 % plus rapides qu’avec ses anciennes puces Intel.

« Vous pouvez vous attendre à ce que les performances de l’IA deviennent de plus en plus importantes à mesure que de plus en plus de développeurs le comprennent », a écrit Stephen Shankland de CNET dans un article de janvier détaillant le chipset M2 d’Apple.

Mais comme le souligne Greengart, il serait logique qu’Apple apporte la technologie à certains produits qui s’étendent au-delà de Siri ainsi qu’à ses offres actuelles alimentées par l’IA.

« Apple aime se positionner comme étant à l’intersection de la technologie et des arts libéraux », a déclaré Greengart à CNET dans un e-mail. « L’IA générative s’intégrerait parfaitement dans les outils et logiciels fournis par Apple pour l’expression artistique et personnelle ; cela pourrait inclure n’importe quoi, de GarageBand à l’édition de photos en passant par les e-mails sur iPhone, iPad et Mac. »

Cependant, un chatbot dans la veine de ChatGPT d’OpenAI ou de Bard de Google n’est probablement pas dans les livres d’Apple. La technologie sous-jacente à ces chatbots, connue sous le nom de grands modèles de langage, a un besoin élevé en ressources pour le développement. Cela signifie des investissements importants sous forme de ressources informatiques, de talents humains et de puissance, ce qui en fait une possibilité pour les grandes entreprises dotées de vastes ressources. Bien qu’Apple dispose vraisemblablement de ces ressources, cela devra être un investissement rentable pour le fabricant d’iPhone.

Tous les yeux sur WWDC

Après que Google ait consacré une quantité considérable de temps d’antenne à l’IA générative lors de sa conférence ce mois-ci, tous les regards sont tournés vers Apple et ce qu’elle pourrait révéler lors de sa conférence mondiale des développeurs le 5 juin. L’IA et comment elle s’intègre dans l’entreprise au sens large. Lors de la WWDC, Apple introduit généralement de nouveaux logiciels pour l’iPhone, l’Apple Watch, l’iPad, etc., et il est possible qu’Apple puisse intégrer davantage d’IA dans ces mises à jour.

Avant la conférence, Apple a présenté en avant-première une multitude de fonctionnalités logicielles d’accessibilité qui devraient faire leur chemin vers son prochain système d’exploitation mobile iOS 17. L’une des baisses notables s’appelle Personal Voice. Il utilise l’apprentissage automatique sur l’appareil pour permettre aux utilisateurs à risque de perdre la parole de reproduire une voix après environ 15 minutes de formation. Le téléphone peut alors prononcer à haute voix des phrases tapées à la machine, et il est compatible avec FaceTime et les appels téléphoniques dans une fonctionnalité qui pourrait être une forme d’IA générative pour la voix.

Plus susceptible d’occuper le devant de la scène, cependant, est le très attendu casque de réalité mixte d’Apple, qui marquerait la première entrée de l’entreprise dans une nouvelle catégorie de matériel depuis 2015. Selon un rapport Bloomberg de janvier, il coûtera environ 3 000 $, exécuté sur le dernier Apple Le chipset M2 est doté de systèmes de suivi des yeux et des mains et d’une couronne numérique qui permet aux utilisateurs de basculer entre les modes AR et VR. Il est également probable qu’Apple tirera également parti de la technologie d’intelligence artificielle en développement rapide pour son dernier appareil.

« Nous devons garder à l’esprit que l’IA générative ne consiste pas seulement à générer du texte, mais également d’autres types de contenu comme des graphiques », a déclaré Will Wong, du chercheur de marché International Data, à CNET. « Ainsi, ce sera un domaine dans lequel Apple se penchera favorablement, surtout s’il y a un casque AR/VR qui entre dans son portefeuille de produits. »