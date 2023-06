Google a gagné 10 millions de dollars grâce à des publicités orientant par erreur les demandeurs d’avortement vers des «centres de crise de grossesse»

Google a gagné des millions de dollars au cours des deux dernières années grâce à des publicités orientant par erreur les utilisateurs qui cherchaient des services d’avortement vers des «centres de crise de grossesse» qui ne fournissent pas réellement de soins, selon une nouvelle étude.

Selon un nouveau rapport du Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH), un groupe à but non lucratif qui mène des recherches sur la désinformation. Son étude, publiée jeudi, estime que les résultats de recherche ont atteint et potentiellement induit en erreur des centaines de milliers d’utilisateurs.

À l’aide de l’outil d’analyse Semrush, le CCDH a estimé les revenus que Google a rapportés de ces annonceurs entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. Il a déclaré que le manque d’application de Google contre ces groupes a permis une «industrie artisanale» de plusieurs millions de dollars d’anti- les entreprises de commercialisation de l’avortement, qui fournissent du matériel promotionnel préemballé et des sites Web aux centres de grossesse en situation de crise.

« Il s’agit fondamentalement de Google permettant un comportement extrêmement trompeur et faisant très peu pour s’assurer que les gens sont informés », a déclaré Imran Ahmed, co-fondateur et PDG du CCDH. « Son échec à combler les lacunes de leurs propres règles a créé une couche de sociétés de marketing exploiteuses qui fournissent des services pour saper davantage les droits reproductifs sexuels en Amérique. »

Google et la montée des centres de grossesse de crise

Les centres de grossesse de crise ont été définis par l’American College of Obstetrics and Gynecologists comme des établissements qui « opèrent de manière contraire à l’éthique », se présentant comme des cliniques légitimes de soins de santé reproductive tout en cherchant en fait à dissuader les gens d’accéder aux soins d’avortement. Ils plus nombreux cliniques d’avortement réelles trois contre une aux États-Unis, avec environ 2 600 opérant dans tout le pays.

Les organisations de défense des droits reproductifs ont sonné l’alarme concernant le pouvoir croissant des centres de grossesse de crise aux États-Unis alors que l’accès aux soins légitimes s’effondre suite à l’annulation des protections fédérales du droit à l’avortement.

« Au cœur de ces faux centres de santé – qui sont souvent appelés à tort des centres de grossesse en cas de crise – il n’y a rien de plus que des mensonges et de la désinformation », a déclaré Ally Boguhn, porte-parole de l’organisation de défense des droits reproductifs Naral Pro-Choice America. « Ils sont connus pour utiliser des messages de masse trompeurs et des tactiques coercitives pour manipuler les gens afin d’essayer de les empêcher d’accéder aux soins d’avortement. »

La recherche Google est l’une des principales sources d’informations sur l’avortement, les Américains effectuant environ 102 millions de recherches de requêtes liées à l’avortement chaque année. La recherche Google est désormais la principale source de références aux cliniques de grossesse en cas de crise, selon l’étude en examinant les données d’admission des clients d’une grande entreprise de marketing anti-avortement, dépassant le bouche à oreille pour les moyens de faire entrer les femmes enceintes.

L’étude du CCDH a montré que ces cliniques paient pour que des publicités apparaissent dans les résultats de recherche Google liées à plus de 15 000 requêtes différentes sur l’avortement, y compris « clinique d’avortement près de chez moi », « pilule abortive », « clinique d’avortement » et « parentalité planifiée ». De plus, 71% des cliniques identifiées dans l’étude ont utilisé des moyens de publicité trompeurs, avançant de fausses allégations selon lesquelles les avortements sont liés au cancer et à d’autres maladies.

Les allégations font suite à une étude distincte du CCDH en juin 2022, qui a révélé qu’une recherche Google sur 10 pour les services d’avortement dans les «États déclencheurs» américains – où l’avortement était ciblé immédiatement après l’annulation de Roe v Wade – a conduit à des cliniques de grossesse en crise.

La politique de Google exige que toute organisation souhaitant faire de la publicité auprès de personnes recherchant des informations sur les services d’avortement « soit certifiée et divulgue clairement si elle propose ou non des avortements », a déclaré Michael Aciman, porte-parole de l’entreprise.

Aciman a déclaré que Google avait examiné le rapport 2022 du CCDH et avait pris des mesures contre les publicités enfreintes, mais avait constaté que les annonceurs nommés ne violaient pas les politiques de l’entreprise. Il a ajouté que, conformément à la politique de Google, les annonceurs qui paient pour apparaître dans les requêtes de recherche directement liées à l’avortement (par exemple, « avortements près de chez moi ») doivent indiquer s’ils proposent des services d’avortement, tandis que ceux qui apparaissent sous des termes de recherche plus généraux (tels que « parentalité planifiée ») n’en ont pas besoin.

Malgré l’obligation pour les annonceurs de divulguer s’ils proposent réellement des avortements, les chercheurs affirment qu’un tel texte peut facilement être ignoré, en particulier si le site Web lui-même ne précise pas clairement ses intentions. L’étude du CCDH a révélé que 38 % des sites Web des centres de grossesse en situation de crise étudiés ne comportaient aucune sorte de clause de non-responsabilité sur leurs pages d’accueil précisant qu’ils n’offrent pas d’avortement.

Traitement « non prouvé et potentiellement dangereux » annoncé sur Google

Après l’étude de 2022 du CCDH, Google s’est engagé à interdire toutes les publicités de « l’inversion de la pilule abortive » – ​​un traitement controversé qui prétend inverser les effets de l’avortement médicamenteux qui a été condamné par l’American College of Obstetrics and Gynecologists comme « dangereux » et « non fondé sur la science ».

Cependant, la recherche a révélé que 40% des centres de grossesse de crise faisant la publicité sur Google faisaient également la promotion de «l’inversion de la pilule abortive». L’étude a estimé que Google avait encaissé 2,6 millions de dollars de revenus publicitaires de recherche provenant de sites Web faisant la promotion du traitement non éprouvé.

Aciman a déclaré que Google n’autorise pas les publicités faisant la promotion de traitements d’inversion de l’avortement et interdit aux annonceurs d’induire les gens en erreur sur les services qu’ils proposent, déclarant que Google a « pris des mesures d’application contre le contenu qui enfreint nos politiques relatives à l’inversion de l’avortement ». Google n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant le nombre d’annonceurs touchés par ces actions.

La désinformation sur l’avortement « l’industrie artisanale » prospère sur la recherche Google

Les échappatoires utilisées par les défenseurs de l’avortement sur Google, ainsi que l’incapacité du géant de la technologie à appliquer certaines de ses politiques existantes, ont fait de l’entreprise « la cheville ouvrière d’une industrie de fausses cliniques de plusieurs millions de dollars qui travaille 24 heures sur 24 pour induire en erreur et induire en erreur ». Américains qui cherchent à avoir accès à des soins d’avortement », indique l’étude.

Les entreprises citées dans le rapport ont affirmé avoir lancé des centaines de sites Web de cliniques de grossesse en situation de crise au cours des dernières années. Une agence de marketing mentionnée dans l’étude propose des modèles de sites Web avec des récits et une image de marque trompeurs, faisant en sorte que les centres obtiennent des adresses Web avec des termes trompeurs liés aux soins de santé tels que « .clinic » et « .hospital ». Pour un coût pouvant atteindre 600 dollars par mois, l’entreprise créera également des campagnes publicitaires Google personnalisées, selon l’étude. Une autre entreprise propose aux clientes des centres de grossesse en crise une stratégie délibérée visant à cibler les personnes déjà « enclines à l’avortement » ou « déterminées à l’avortement » et à tenter de les en dissuader.

Cette industrie ne s’est développée qu’après l’annulation par la Cour suprême du droit constitutionnel à l’avortement avec la décision Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization l’année dernière. La précédente étude du CCDH sur la désinformation sur l’avortement a été publiée en 2022 – peu de temps avant que le droit ne soit renversé. Au cours des mois qui ont suivi, des chercheurs du CCDH affirment que le paysage en ligne est devenu plus pénible pour les personnes cherchant des soins d’avortement.

« Ces nouvelles découvertes reflètent l’environnement numérique qui existe désormais dans une Amérique post-Dobbs, où les moteurs de recherche sont des bouées de sauvetage pour ceux qui recherchent des soins et des informations sur leurs options – qui sont de plus en plus rares », indique le rapport.