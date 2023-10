Google a expédié environ 10 millions d’appareils Pixel l’année dernière : IDC | Actualités technologiques

Google a dévoilé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro la semaine dernière. (Photo expresse)

Google est peut-être l’un des plus petits acteurs en termes de nombre de smartphones vendus dans le monde, mais le géant de la technologie aurait vendu environ 10 millions d’appareils Pixel au cours de la dernière année.

Selon un article récent du vice-président d’IDC, Francisco Jeronimo, Google a expédié environ 37,9 millions d’appareils Pixel depuis qu’il a commencé à vendre des téléphones sous la nouvelle marque en 2016.

Il a également affirmé que « les ventes ont connu une croissance à deux chiffres ces dernières années », Google vendant près de 10 millions d’appareils en 2022.

L’année dernière, le géant de la technologie approchait du cap des 30 millions, ce qui signifie que l’année dernière pourrait potentiellement être la meilleure année pour les appareils Pixel. Depuis le lancement du Pixel 7, Google n’a cessé de gagner du terrain sur des marchés comme les États-Unis et le Japon, avec un précédent rapport d’IDC suggérant que Pixel gagnait en chiffres alors que tous les autres lecteurs Android enregistraient une baisse du nombre total d’appareils vendus.

En juillet de cette année, le Japon s’est révélé être le plus grand marché pour Google, prenant la part de l’iPhone d’Apple dans le pays. Bien que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro ne soient peut-être pas le téléphone le plus rapide ou le plus flashy du marché, le smartphone récemment lancé a un tour ou deux dans son sac, offrant de nombreuses fonctionnalités basées sur l’IA qui permettent aux appareils Pixel de se démarquer des autres. de la compétition.

En combinant cela avec la configuration améliorée de l’appareil photo, le nouveau chipset Tensor G3 et 7 ans de mises à jour promises du système d’exploitation sur les deux téléphones de la série Pixel 8, nous pourrions voir Google gagner du terrain dans l’industrie des smartphones.