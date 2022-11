Google a évité les licenciements massifs, mais les employés craignent qu’ils ne viennent

Le PDG de Google, Sundar Pichai, s’exprime sur scène lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O à Mountain View, Californie, le 8 mai 2018. Stephen Lam | Reuter

Alors que les licenciements à l’échelle de l’industrie frappent de plus grands noms de la technologie, certains Google les travailleurs s’inquiètent d’être les prochains. Alors que Google a jusqu’à présent évité les suppressions d’emplois généralisées qui ont frappé les entreprises technologiques, en particulier celles soutenues par un marché publicitaire en baisse, l’anxiété interne est en hausse, selon des documents consultés par CNBC et des employés qui ont parlé sous couvert d’anonymat. Les dirigeants d’Alphabet ont souligné la nécessité d’affiner la « concentration », de réduire les coûts des projets et de rendre l’entreprise 20 % plus efficace. Il y a également eu un changement récent dans les évaluations de performance, et certains employés soulignent la baisse des budgets de voyage et moins de swag comme signes que quelque chose de plus grand peut être à l’horizon. En juillet, le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a lancé le “Simplicité Sprint” dans le but de renforcer l’efficacité dans un environnement économique incertain. A quelques kilomètres de la route, Méta a déclaré aux employés ce mois-ci qu’il licenciait 13 % de son personnel, soit plus de 11 000 employés, car l’entreprise compte sur une baisse des revenus publicitaires. Instantané a annoncé une réduction de 20 % en août, et Twitter vient de réduire environ la moitié de ses effectifs sous la direction du nouveau propriétaire Elon Musk. Ailleurs dans la Silicon Valley, HP a déclaré mardi qu’il prévoyait de licencier 4 000 à 6 000 employés au cours des trois prochaines années. L’activité de Google n’a pas été aussi durement touchée que nombre de ses pairs, mais la combinaison d’une récession potentielle, d’une inflation galopante et d’une hausse des taux d’intérêt a un impact évident. Le mois dernier, la société a déclaré que les revenus publicitaires de YouTube avaient diminué par rapport à l’année précédente, Google ayant généré sa période de croissance la plus faible depuis 2013, à l’exception d’un quart pendant la pandémie. Google a déclaré à l’époque qu’il réduirait considérablement la croissance des effectifs au quatrième trimestre. Le marché de la cryptographie, qui a nui aux derniers résultats de Google, a encore chuté avec l’effondrement de l’échange de crypto FTX, ce qui a suscité des inquiétudes accrues concernant la contagion de l’industrie.

“Ne nous virez pas s’il vous plaît”

Des coupes chez Google ont déjà eu lieu sur les bords. L’entreprise annulé la prochaine génération de son ordinateur portable Pixelbook, financement réduit à son incubateur interne Area 120 et a déclaré qu’il fermerait son service de jeu numérique Stadia. Les inquiétudes concernant les résiliations augmentent, du moins dans certains coins. Et certains employés se tournent vers les mèmes pour exprimer leurs angoisses par l’humour. Un mème interne partagé avec CNBC montre un personnage animé avant et après. Sur la face avant, le personnage a les mains levées avec la légende “l’inflation augmente les salaires !” Sur la face arrière, un personnage effrayé est assis à côté de la légende, “ne nous virez pas s’il vous plaît.” Un autre mème a des noms d’entreprises technologiques – “Meta, Twitter, Amazon, Microsoft” – qui ont récemment procédé à des licenciements à côté d’une image d’un personnage d’anime inquiet. Des mèmes ont également été créés en référence à une déclaration la semaine dernière de l’investisseur activiste TCI Fund Management, qui a appelé Pichai à réduire les salaires et les effectifs par une “action agressive”.

Parmi la main-d’œuvre, Pichai s’est retrouvé sur la défensive en septembre, car il a été contraint d’expliquer l’évolution de la position de l’entreprise après des années de croissance suralimentée. Les dirigeants ont déclaré à l’époque qu’il y aurait de petites coupes, et ils n’ont pas exclu les licenciements. Lors d’une réunion générale plus récente, un certain nombre de questions concernant le potentiel de licenciements ont été très bien notées par les membres du personnel sur le système interne de questions de Google appelé Dory. Il y avait également des questions sur la mauvaise gestion des effectifs par les cadres. “Il semble que nous ayons ajouté 36 000 postes à temps plein en glissement annuel, ce qui a augmenté les effectifs d’environ 24 %”, lit-on dans une des questions les mieux notées. “De nombreuses équipes ont l’impression de perdre des effectifs, et non d’en gagner. Où est passé cet effectif ? Avec le recul, et compte tenu des préoccupations concernant la productivité, aurions-nous dû embaucher si rapidement ? » Les employés voulaient des détails à la suite du dernier appel sur les résultats de l’entreprise et des commentaires de la directrice financière Ruth Porat concernant d’éventuelles réductions. Une question disait : « Pouvons-nous avoir plus de clarté sur la façon dont nous abordons les effectifs pour 2023 ? Avons-nous une idée de combien de temps nous avons besoin pour planifier des vents contraires difficiles ? D’autres personnes ont demandé si les employés “devraient s’attendre à des conséquences directes sur nos équipes, leur direction et/ou leur rémunération sur la réduction des bénéfices que nous avons constatée lors de l’appel aux résultats” et se sont demandé : “comment allons-nous atteindre 20 % de productivité en plus ? Est-ce que le recentrage sera suffisant ou attendons-nous des licenciements ?

Modification des évaluations de performances