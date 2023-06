Google a eu des discussions productives avec l’UE sur la loi sur l’IA, selon le patron du cloud

LONDRES – Google a des conversations précoces productives avec les régulateurs de l’Union européenne sur les réglementations révolutionnaires du bloc en matière d’intelligence artificielle et sur la façon dont elle et d’autres entreprises peuvent construire l’IA de manière sûre et responsable, a déclaré à CNBC le chef de la division informatique en nuage de l’entreprise.

Le pionnier de la recherche sur Internet travaille sur des outils pour répondre à un certain nombre d’inquiétudes du bloc concernant l’IA, y compris la crainte qu’il devienne plus difficile de faire la distinction entre le contenu généré par des humains et celui qui a été produit par l’IA.

« Nous avons des conversations productives avec le gouvernement de l’UE. Parce que nous voulons trouver une voie à suivre », a déclaré Thomas Kurian dans une interview, s’adressant à CNBC exclusivement depuis le bureau de la société à Londres.

« Ces technologies comportent des risques, mais elles ont également d’énormes capacités qui génèrent une véritable valeur pour les gens. »

Kurian a déclaré que Google travaillait sur des technologies pour garantir que les gens puissent faire la distinction entre le contenu généré par l’homme et celui généré par l’IA. La société a dévoilé une solution de « filigranage » qui étiquette les images générées par l’IA lors de son événement I/O le mois dernier.

Il indique comment Google et d’autres grandes entreprises technologiques travaillent sur les moyens d’apporter une surveillance de l’IA axée sur le secteur privé avant les réglementations officielles sur la technologie.

Les systèmes d’IA évoluent à un rythme effréné, avec des outils comme ChatGPT et Stability Diffusion capables de produire des choses qui vont au-delà des possibilités des itérations passées de la technologie. ChatGPT et des outils similaires sont de plus en plus utilisés par les programmeurs informatiques comme compagnons pour les aider à générer du code, par exemple.

Une préoccupation majeure des décideurs politiques et des régulateurs de l’UE plus loin, cependant, est que les modèles d’IA générative ont abaissé la barrière à la production de masse de contenu basé sur du matériel portant atteinte au droit d’auteur, et pourraient nuire aux artistes et autres professionnels de la création qui comptent sur les redevances pour gagner de l’argent. Les modèles d’IA générative sont formés sur d’énormes ensembles de données Internet accessibles au public, dont la plupart sont protégées par le droit d’auteur.

Plus tôt ce mois-ci, les membres du Parlement européen ont approuvé une législation visant à contrôler le déploiement de l’IA dans le bloc. La loi, connue sous le nom de loi sur l’IA de l’UE, comprend des dispositions visant à garantir que les données de formation pour les outils d’IA générative ne violent pas les lois sur le droit d’auteur.

« Nous avons de nombreux clients européens qui créent des applications d’IA génératives à l’aide de notre plate-forme », a déclaré Kurian. « Nous continuons à travailler avec le gouvernement de l’UE pour nous assurer que nous comprenons leurs préoccupations. »

« Nous fournissons des outils, par exemple, pour reconnaître si le contenu a été généré par un modèle. Et c’est tout aussi important que de dire que le droit d’auteur est important, car si vous ne pouvez pas dire ce qui a été généré par un humain ou ce qui a été généré par un modèle, vous ne seriez pas en mesure de l’appliquer. »

L’IA est devenue un champ de bataille clé dans l’industrie technologique mondiale alors que les entreprises se disputent un rôle de premier plan dans le développement de la technologie, en particulier l’IA générative, qui peut générer de nouveaux contenus à partir des invites des utilisateurs.

Ce dont l’IA générative est capable, de la production de paroles de musique à la génération de code, a séduit les universitaires et les conseils d’administration.