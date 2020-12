Google est à nouveau sous les projecteurs. | Fabrice Coffrini / AFP via Getty Images

Google dirige le marché publicitaire en ligne depuis des années. Maintenant, il fait face à 10 procureurs généraux d’État sur sa domination.

Mercredi, un groupe de 10 procureurs généraux a intenté une action contre Google, alléguant des pratiques anticoncurrentielles liées à sa technologie publicitaire. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, un républicain, a mené l’enquête sur Google et a annoncé le procès dans une vidéo publiée sur Twitter quelques heures avant le dépôt du procès.

« Google a utilisé à plusieurs reprises son pouvoir monopolistique pour contrôler les prix, s’engager dans des collusions sur le marché pour truquer les enchères dans une énorme violation de la justice », a déclaré Paxton dans la vidéo.

Le procès, qui est l’un des nombreux cas antitrust auxquels Google est maintenant confronté, allègue que Google s’est engagé dans une grande variété de comportements anticoncurrentiels pour créer et maintenir son pouvoir de monopole sur les marchés publicitaires numériques et empêcher ses concurrents d’entrer. Il allègue également que Google et Facebook ont ​​illégalement convenu de ne pas se concurrencer. Cette dernière action en justice intervient après que Google et d’autres grandes entreprises technologiques comme Facebook aient été accusées pendant des années d’employer des pratiques anticoncurrentielles.

« En plus de représenter à la fois les acheteurs et les vendeurs de publicité display en ligne, Google gère également le plus grand échange AdX », lit-on dans la plainte déposée par les procureurs généraux républicains de l’Arkansas, de l’Idaho, de l’Indiana, du Mississippi, du Missouri et du Dakota du Nord. Dakota du Sud, Utah et Kentucky, ainsi que Texas. « Sur ce marché négocié électroniquement, Google est à la fois lanceur, batteur et arbitre. »

Cela s’apparente au New York Stock Exchange contrôlant également l’achat et la vente d’actions, selon Sally Hubbard, directrice de la stratégie d’application de l’Open Markets Institute et auteur de Monopoles sucent.

«Ils reçoivent des informations qu’ils ne devraient pas avoir si le marché est censé fonctionner correctement», a déclaré Hubbard à Recode. «Nous ne tolérons pas cela dans d’autres secteurs.»

Google n’a pas répondu à une demande de commentaire. La porte-parole de Google, Julie McAlister, a déclaré au New York Times que «les affirmations du procureur général Paxton en matière de technologie publicitaire sont sans fondement» et que la société «se défendra fermement de ses allégations sans fondement devant les tribunaux».

Ce procès est le premier à se concentrer sur la domination de Google dans la technologie publicitaire. Plus précisément, il affirme que Google utilise son pouvoir de marché pour «extraire une taxe très élevée de [redacted] pourcentage des dollars publicitaires versés par ailleurs aux innombrables éditeurs en ligne et producteurs de contenu comme les journaux en ligne, les sites Web de cuisine et les blogs qui survivent en vendant des publicités sur leurs sites Web et leurs applications. » À leur tour, ces entreprises répercutent les coûts sur les consommateurs, leur causant du tort, selon le procès.

L’année dernière, Google a généré près de 162 milliards de dollars de revenus, dont la grande majorité provenait de la publicité, qu’il gère via ses outils publicitaires. Google contrôle près d’un tiers de toutes les dépenses publicitaires numériques aux États-Unis, selon eMarketer. Étant donné que ses outils dominent toutes les parties du processus publicitaire, Google aurait une visibilité injuste qui lui permet de maintenir sa domination, selon Keach Hagey et Vivien Ngo du Wall Street Journal, qui ont expliqué l’année dernière comment la technologie publicitaire de Google fonctionne et pourquoi les éditeurs et les rivaux s’en plaignent depuis longtemps.

Ce procès est le dernier d’une série de poursuites antitrust contre Big Tech, dont une intentée contre Google en octobre par le ministère de la Justice et 11 États. Le DOJ a allégué que Google avait utilisé sa position dominante en matière de recherche pour préserver ses autres monopoles, y compris la publicité. Un procès bipartisan concernant la monopolisation par Google de la recherche spécialisée comme les cartes et les critiques est attendu bientôt de la part des procureurs généraux du Colorado et du Nebraska. Plus tôt ce mois-ci, la Federal Trade Commission et 48 États ont déposé une plainte contre Facebook, affirmant que ses acquisitions d’Instagram et de WhatsApp équivalaient à des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent aux consommateurs.

Pendant ce temps, Paxton, le procureur général du Texas, a récemment fait des nouvelles pour avoir intenté des poursuites spécieuses contre des États swing dans le but d’annuler les résultats de l’élection présidentielle. Il a perdu le procès mais, selon l’Atlantic, a gagné dans le but de renforcer sa carrière politique et de détourner l’attention de ses propres problèmes juridiques, y compris la fraude en valeurs mobilières et les chefs d’accusation auxquels il est confronté pour avoir prétendument tenté d’amener les investisseurs à acheter des actions d’une entreprise sans leur dire. il a obtenu une commission pour cela.

Les affaires antitrust sont notoirement difficiles à gagner, mais le grand nombre d’entre elles survenant cette année contre Big Tech suggère que le gouvernement pense au moins qu’il y a une chance.