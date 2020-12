Le National Labour Relations Board des États-Unis a déposé une plainte contre Google et sa société mère Alphabet, accusant le géant de la technologie de violer les lois du travail.

La société aurait «interféré avec, restreint et contraint les employés dans l’exercice de leurs droits garantis à l’article 7 de la loi», selon la plainte déposée mardi.

Plus précisément, les documents du cas du NLRB accusent Google d’espionner illégalement des employés, de licencier plusieurs employés en représailles pour avoir tenté de se syndiquer et d’empêcher illégalement les employés de partager leurs griefs professionnels et leurs informations entre eux en utilisant des outils généraux tels que des calendriers, des courriels, des salles de réunion et un outil de communication interne de Google appelé MemeGen.

Le NLRB a déclaré qu’il attend une réponse de Google d’ici le 16 décembre et l’agence a déclaré qu’elle tiendrait une audience le 12 avril 2021 à San Francisco.

Google n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

La conclusion du NLRB intervient un an après que CNBC ait signalé pour la première fois que le NLRB avait ouvert une nouvelle enquête sur les pratiques de travail de Google. Cela fait également suite à un règlement majeur de 310 millions de dollars par Google dans le cadre d’un procès d’actionnaire d’Alphabet qui alléguait que la société avait mal géré les allégations d’inconduite sexuelle de la part de ses dirigeants.

La dernière enquête découle du tollé des employés suite à l’interrogatoire et au licenciement ultérieur d’employés, y compris Rebecca Rivers et Laurence Berland, qui avaient été mis en congé administratif soudain et indéfini en novembre 2019 pour avoir prétendument « diffusé des informations commerciales en dehors de leurs fonctions ». . La semaine de Thanksgiving 2019, Google a licencié quatre employés, dont Berland et Rivers, affirmant qu’ils partageaient des documents confidentiels et violaient la sécurité. Les travailleurs ont déposé une plainte auprès du NLRB peu de temps après.

Peu de temps après, Google a licencié l’ingénieur en sécurité Kathryn Spiers après avoir créé une notification contextuelle pour les employés de Google visitant le site Web de IRI Consultants, une entreprise connue pour son travail antisyndical, que Google avait embauchée. Spires a déposé une plainte auprès du NLRB peu de temps après.

À l’époque, les travailleurs ont obtenu le soutien public des chefs de file présidentiels, le sénateur Bernie Sanders et Elizabeth Warren, qui se sont tournés vers Twitter pour dénoncer Google pour des actions « antisyndicales » présumées.

Le NLRB a consolidé les cas de Berland et de Spires dans le dossier de mardi.

L’agence déclare que Google a surveillé illégalement des employés «à de nombreuses reprises», notamment en regardant une présentation d’employés à l’appui des efforts des syndicats, indique le dossier.

La plainte allègue que Google a tenu une réunion d’enquêtes mondiales dans ses installations de San Francisco où il a « interrogé ses employés au sujet de leurs activités concertées protégées en les interrogeant sur leur accès aux calendriers des employés et aux documents de retrait de MemeGen », indique-t-il, se référant à la société générateur de meme.

Il indique également qu’une nouvelle politique d’agenda de Google qui empêchait les employés de créer des événements avec plus de 100 employés ou plus de 10 salles visait à « décourager les employés de s’engager dans ces activités ou dans d’autres activités concertées ».

