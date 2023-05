L’amour de Google pour l’intelligence artificielle était pleinement visible mercredi lors de sa conférence des développeurs d’E/S, les dirigeants saisissant presque toutes les occasions de mentionner l’IA chaque fois que possible.

Au Shoreline Amphitheatre, non loin du siège social de Google à Mountain View, en Californie, le PDG Sundar Pichai est monté sur scène pour prononcer le discours d’ouverture de Google I/O et a été officiellement le premier à dire « IA » – mais il était loin d’être le dernier. CNET a compté que Pichai et d’autres présentateurs ont mentionné l’IA environ 143 fois au cours de la présentation de deux heures, pour environ 1,153 mentions d’IA par minute.

Nous avons obtenu ce chiffre en examinant la transcription YouTube de Google de la présentation principale de près de deux heures et cinq minutes. Nous avons commencé notre décompte une fois que Pichai est monté sur scène, et nous n’avons pas pris en compte les vidéos de pré-émission ou les DJ de Google.

Autres mentions notables liées à l’IA :

L’IA est sans aucun doute la plus grande tendance de la technologie en ce moment, prenant de l’ampleur lorsque des entreprises comme OpenAI ont introduit des applications destinées aux consommateurs comme ChatGPT l’automne dernier. Le rival de Google, Microsoft, a investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI et a déjà commencé à intégrer la technologie dans son moteur de recherche Bing, notamment en ajoutant de nouvelles fonctionnalités la semaine dernière.

Google aurait été pris au dépourvu par la publication de ChatGPT auprès des masses, déclenchant un « code rouge » pour accélérer le développement de l’IA.

Google a montré des fonctionnalités liées à l’IA lors d’événements I/O précédents, mais toujours aussi intéressants comme les lunettes de transcription en direct ou comme des projets d’avenir comme son chatbot vidéo conversationnel Starline. Le discours d’ouverture de Google I/O 2023, cependant, a semblé être un pivot important pour mettre l’IA au premier plan – et Google a fait preuve de force pour montrer qu’il n’a pas pris de retard dans la course.