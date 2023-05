Google a développé un deuxième pliable à côté du Pixel Fold mais l’a annulé

Si vous avez entendu des rumeurs selon lesquelles Google travaillait non pas sur un mais sur deux smartphones pliables au cours des derniers mois (et années), il s’avère que ces marmonnements étaient en fait vrais, malgré le fait que la société n’en a finalement annoncé que l’un, à savoir le Pixel Pli.

Apparemment, il y avait un deuxième smartphone pliable créé par la même équipe qui était en charge du Pixel Fold. Cet autre appareil « n’était apparemment pas assez bon », c’est pourquoi il a finalement été annulé et n’a jamais été commercialisé. L’équipe a estimé qu’elle ne devrait lancer que des appareils suffisamment bons ou meilleurs que ce qui existe déjà.

Malheureusement, cette sorte de confession, enregistrée dans le cadre de l’annonce officielle de Google Balado créé par Google, ne contient pas plus de détails sur cet appareil. Nous ne savons donc pas s’il avait exactement le même facteur de forme que le Pixel Fold, ou si, peut-être, il a suivi la voie « flip » à la place. Nous ne le saurons peut-être jamais, mais le fait est que l’équipe de développement du géant de la recherche considérait le Pixel Fold comme le meilleur appareil des deux, et c’est pourquoi il a vécu et pas l’autre.

