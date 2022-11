Google a de nouveau retiré l’icône Google Duo

Ma femme m’a envoyé un message vendredi pour me demander comment s’appelait l’application qu’elle utilise tous les jours pour m’appeler car elle ne la trouvait pas. L’application qu’elle devait trouver était Google Duo, qui a été supprimée par Google en août, pour être ramenée sous forme d’icône quelques semaines plus tard parce que des gens (comme ma femme) essayaient toujours de la trouver.

Il s’avère qu’une mise à jour envoyée ce week-end a de nouveau supprimé l’icône Google Duo du tiroir de l’application (et apparemment sur certains écrans d’accueil).

Pour moi, l’icône Duo que j’ai remise sur mon écran d’accueil fin août a été remplacée par Meet. J’utilise un Pixel 7, bien que je ne sois pas sûr que cela ait beaucoup d’importance. Mon téléphone a semblé revenir automatiquement à Meet, tandis que le sien l’a fait quelque chose drôle qui l’a découragée. Elle a dit qu’elle se demandait quel était l’espace manquant tout d’un coup sur l’un de ses écrans d’accueil et que ce changement devait l’être.

Google essaie donc apparemment de le faire une fois de plus, en espérant que vous, vos amis et votre famille (et ma femme) vous souviendrez tous que Duo est parti et que Meet est là pour le remplacer.

La chose étrange à propos de supprimer Duo puis de le ramener uniquement pour le supprimer à nouveau, c’est que Google semble l’avoir fait sans autre avertissement. N’oubliez pas que lorsque Duo est parti pour la première fois, ils ont rempli l’application d’avertissements concernant le changement de marque Meet. Cette fois, c’est juste – boum ! Disparu.

A bientôt, cher ami, Duo.