Google a contribué à déclencher une révolution téléphonique en faisant une chose simple mais radicale

Je n’oublierai jamais ma première impression en utilisant le T-Mobile G1 — connu sous le nom de HTC Dream en dehors des États-Unis — le tout premier téléphone fonctionnant sous le nouveau logiciel Android de Google. En fait, il est difficile d’oublier la combinaison amusante, sinon parfaitement fonctionnelle, d’un écran coulissant, d’un clavier QWERTY profondément encastré et d’un trackball de navigation swooshy. Mais ce qui m’a fait remuer les doigts alors que je m’enfonçais plus profondément dans un fauteuil poire ce jour révélateur de 2009, des mois après la révélation du téléphone, ce n’était pas du tout le téléphone, mais la disposition des pixels. sur son écran de 3,2 pouces.

Évaluateur de logiciels avec une campagne personnelle pour devenir le seul et unique rédacteur d’applications mobiles dédié de CNET, j’étais à une conférence de développeurs Google juste en bas de la rue de notre bureau de San Francisco pour une seule raison : me familiariser avec de nouvelles applications. fonctionner sur Android, le rival audacieux de Google au succès d’Apple iOS pour iPhone. Une vague d’applications tierces venait gonfler le marché. Marché Androidqui comptait environ 35 applications lors de son lancement en 2008, et elles arrivaient rapidement.

Je savais que je serais l’une des premières personnes au monde à faire une démonstration de ces applications. Mais ce que je ne savais pas, c’était à quel point la plate-forme Android de Google allait exploser de manière spectaculaire vers la domination mondiale ni comment ces applications fourniraient un carburant important pour y parvenir.

En voici la preuve : alors que le premier téléphone Android s’apprête à fêter son 15e anniversaire ce samedi 23 septembre, il y a plus de On estime à 4,6 milliards le nombre de propriétaires de smartphones – et ils sont plus nombreux à utiliser le système d’exploitation de Google que tout autre rival. Alors qu’Apple possède plus de la moitié du marché américainsept téléphones sur dix sur la planète fonctionnaient sous Android en août 2023, selon CompteurStatistique — un chiffre stupéfiant de 70 % de la population téléphonique mondiale.

Le contrôle d’Android sur la majorité mondiale reflète le profond impact de Google sur la société. Grâce aux progrès de l’informatique mobile puissante, aux options de combinés abordables et à la large disponibilité des appareils, les plus de 3 milliards d’appareils qui utilisent activement Android (selon Google, dans un e-mail) ont largement remplacé les caméras autonomes et, dans de nombreux endroits, Ordinateur personnel. Et tout le monde peut les utiliser.

Aujourd’hui, plus de 2,5 millions d’applications Android peuplent le Google Play Storeselon Statiste. (Google a refusé de partager les chiffres exacts.) Mais la première génération de programmes était maladroit et sous-alimenté par rapport aux autres programmes pour smartphone de l’époque. Souvent, avec ces premières « applications » Android, comme nous les appelions alors, le temps de chargement était glacial et les crashs fréquents. Les graphismes frôlaient le juvénile, et toute l’expérience revenait à Internet 1.0. Pourtant, les cofondateurs de Google, Sergey Brin et Larry Page, n’en avaient guère besoin. sangle sur les rollers à attraper les globes oculaires lors des débuts d’Android le 23 septembre 2008, pour que nous en prenions note.

Je veux dire, c’était Google. Sur un téléphone intelligent. Ils ont retenu notre attention.

Avec l’iOS d’Apple, Android allait réécrire les règles du smartphone. Google avait juste besoin d’exploiter le même esprit révolutionnaire que l’iPhone d’Apple en 2007. Google avait également besoin d’une plate-forme sur laquelle les applications mobiles proliféraient et étaient extrêmement simples à utiliser.

Le succès de Google n’est pas dû au hasard. Android versions sur le thème des desserts comme Cupcake (Android 1.5) et Lollipop (Android 5.0, 5.1) ont inspiré des révélations dramatiques en ligne et en personne. Google a noué des partenariats stratégiques avec des fabricants de matériel informatique comme Samsung et Motorola. Et il a battu l’iOS d’Apple en étant le premier à proposer des notifications push, une navigation étape par étape, des paiements mobiles et un chargement sans fil – autant d’avancées qui ont contribué à créer les téléphones à tout faire sans lesquels la plupart d’entre nous se sentiraient perdus aujourd’hui.

Google continue également d’écrire le prochain chapitre. Les développements d’Android ont marqué le début d’une ère dans laquelle les écrans des téléphones de la taille d’une tablette comme le Samsung Galaxy Z Fold 5 plier en deux et les applications peuvent désormais passer d’une configuration à l’autre, même sur plusieurs écrans.

Si quelqu’un qui regardait les premières applications Android avait prédit la domination mondiale de la plateforme, ce n’était certainement pas moi. J’étais probablement trop n00b pour avoir déclaré le dépérissement de tout rival en bonne santé. ce n’était pas Android ou iOS. En particulier puisque l’ancien concurrent Symbian commandait autrefois 70% de part de marché mondiale. Mûre et celui de Microsoft Windows Mobile les plates-formes étaient des étoiles brillantes à part entière, et Refonte de WebOS de Palm plus tard, il est devenu un chouchou des médias technologiques. À bien des égards, ces rivaux établis ont largement dépassé Android et Apple en termes de puissance et de sophistication.

Avec le recul, la décision de Google de suivre Apple et de ramener les applications à leur essence était radicale compte tenu de l’évolution des smartphones. Était-ce le but depuis le début ?

Le contexte, comme on dit, est tout. Reste avec moi ici. Laissez-moi vous dresser un tableau.

Le premier « téléphone » de Google a ouvert la voie

Le Iphone Apple: Cela avait du sens. Apple était toujours sectaire et boutique, mais avait bâti sa crédibilité auprès du grand public populariser l’iPod, son lecteur de musique portable emblématique. L’iPhone était alors comme un iPod plus gros et meilleur qui passait des appels, et — du jamais vu — vous pouviez naviguer en mettant votre doigt directement sur l’écran. Mais Google était une société de recherche sur Internet qui vendait également de nombreuses annonces. Un téléphone Google… est-ce que ça avait du sens ?

« Quelqu’un a gratté fébrilement un marqueur effaçable à sec sur un tableau blanc de la taille d’une entreprise », ai-je déclaré. a écrit d’une réunion de planification à laquelle j’ai assisté avant le lancement de 2008. « S’appellerait-il le Google Phone ou le G Phone ? » Ni l’un ni l’autre, il s’est avéré. Ce n’est que huit ans plus tard, en octobre 2016, que le premier téléphone Pixel « purement Android » est arrivé, sans couche logicielle ni graphiques supplémentaires ajoutés par les marques de téléphones pour différencier leur marque des autres. Et Google ne semblait pas s’en soucier du tout.

HTC était un partenaire fréquent de Google au début d’Android. Le T-Mobile G1/HTC Dream avait un design unique qui était parfois frustrant à utiliser. James Martin/CNET

Travailler avec des fabricants d’appareils comme la puissance émergente HTC créer un arc-en-ciel de matériel compatible pendant que Google fournissait le logiciel Android était la clé du génie de Google. Il en a été de même pour de nombreux développeurs tiers – dont beaucoup étaient avides de tirer profit d’Android comme ils commençaient à le faire avec Apple – pour fournir une nouvelle injection d’applications fonctionnant sur la nouvelle plate-forme.

C’est ainsi que je me suis finalement retrouvé embrassé par un pouf dans une poche tranquille du Moscone Center de San Francisco, me frayant un chemin à travers un défilé de nouvelles applications Android, dont beaucoup étaient calquées sur des versions similaires initialement conçues pour iPhone.

Je me souviens avoir quitté la conférence avec cinq démos d’applications ce jour-là, mes articles originaux apparemment perdus dans un coin oublié d’Internet. L’un dont je me souviens était TuneIn Radio ; un collègue décrirait une version ultérieure d’iOS comme « presque parfait » pour son époque. Dans la démo que j’ai vue, vous pouviez sélectionner des stations de radio du monde entier et voir ce que d’autres personnes écoutaient sur l’application à ce moment-là.

Un écran comprenait un classement des chansons populaires, un autre une carte du monde. Une partie de la démo n’a pas fonctionné et on m’a demandé, pas pour la dernière fois, de me pencher sur la description et de laisser mon imagination faire le reste. Le responsable de la démo rayonnait depuis le pouf à côté du mien, fier des quelques options de l’application.

Je me souviens avoir pensé : « Cool… mais c’est ça ? »

Comme tout le monde, j’avais beaucoup à apprendre – et à désapprendre.

Les applications Android « radicales » ont contribué à renverser le scénario

Voici ce que vous devez savoir sur les applications du début des années 2000. La simple simplicité de cette nouvelle génération avancée par Apple et plus tard par Android était une notion radicale pour l’époque, à l’opposé de ce que tout le monde faisait.

Apple et Google « montaient le cheval à reculons », comme mon défunt père l’a dit un jour à propos de feu Steve Jobs. (Papa le saurait ; il a assisté au Club informatique homebrew de la Silicon Valley en même temps que les cofondateurs d’Apple, Jobs et Steve Wozniak.)

L’Android Market a initialement été lancé avec environ 35 applications. Ensuite, les développeurs ont créé des applications en masse. James Martin/CNET

Je connaissais le fonctionnement interne de téléphones multifonctions et les smartphones comme le vénérable Samsung BlackJack, Palm Treo 650, Nokia N95 et Mûre 7100 parce que mes collègues évaluateurs de matériel me laissaient les bricoler lorsqu’ils n’étaient pas utilisés.

Je voulais décoder leurs structures de fichiers profondément organisées et apprendre leurs langages secrets et complexes, comme le langage gestuel script appelé Graffiti qui a dirigé Palm Pilots, un organiseur électronique de poche (pas un téléphone !) populaire auprès des cadres.

J’ai utilisé de minuscules stylets pour toucher l’écran, j’ai écrasé de minuscules claviers QWERTY qui avaient apparemment avalé La potion rétrécissante d’Alice et j’ai regardé dans des arborescences de fichiers et des dossiers imbriqués avec des polices si petites que j’ai dû plisser les yeux sur un écran à quelques centimètres de mes élèves pour lire.

Avant l’iPhone et Android, les appareils portables imitaient généralement les ordinateurs de bureau de grande taille. Avec une logique largement destinée aux professionnels, ces premiers smartphones étaient à leur époque des systèmes intensément puissants et tournés vers l’avenir. Ils étaient également chers et attiraient une clientèle raréfiée. Ce n’est pas le genre d’appareil personnel qu’un enfant ou un adoptant tardif légèrement curieux pourrait se permettre – et encore moins le récupérer et l’utiliser immédiatement.

C’est précisément ce qui rend Android et iOS si différents des « meilleures » plates-formes mobiles de l’époque. Ils ont travaillé parce qu’ils n’essayaient pas de recréer quelque chose d’apparemment intelligent ou complexe. Google, pour sa part, a compris que des applications simples sur des appareils faciles à utiliser pouvaient changer la vie en supprimant les points de friction et de douleur de ces mini-ordinateurs de poche (merveilleusement nostalgiques) qui les ont précédés.

Les premières applications Android ne semblaient pas nécessairement intelligent, mais – comme les applications iPhone – elles semblaient souvent instinctives. Vous n’aviez pas besoin de posséder des connaissances en haute technologie, de mémoriser des étapes de navigation précises ou de faire preuve de motricité fine comme vous le faisiez avec les générations d’appareils précédentes. Android n’a jamais été réservé aux passionnés de technologie ou aux entreprises, mais à tout le monde.

« Encore une chose » pour Android

L’un des ingrédients de la sauce spéciale d’Android était son attrait auprès d’un bassin inexploité d’utilisateurs grand public. Mais écoute. Google a fait une chose de plus que l’iPhone d’Apple n’a pas fait, et cela est essentiel au succès particulier de Google.

Parce que Google a commencé par posséder la plate-forme et non le matériel, parce qu’il a évité dès le début un écosystème de haut en bas pour travailler avec HTC et d’autres fabricants de téléphones, il de facto embrassé la différence.

Google dévoilera officiellement les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro le 4 octobre 2023. Google

Cela signifiait qu’Android pouvait être partout, avec juste assez de normes matérielles pour que l’ensemble puisse tenir ensemble. (Souviens-toi Android Aller?) Cette flexibilité a permis à Android d’atterrir sur des appareils aux formes, prix et spécifications matérielles très différents.

Oui, des différences de prix, de configurations matérielles et de versions logicielles ont également provoqué le fragmentation redoutéeun sujet épineux pour un autre jour. (La réaction contre le problème de la fragmentation a également incité la campagne de 2014 « Soyez ensemble. Pas pareil », lancée par Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Googlepuis vice-président senior d’Android.)

Mis à part les problèmes de fragmentation, quelles que soient les raisons pour lesquelles quelqu’un devait acheter un combiné plutôt qu’un autre, les téléphones Android étaient là avec une cascade d’options.

En fin de compte, était-ce la réponse qui me regardait dans le pouf depuis le début ? Se pourrait-il que le noyau du succès omniprésent d’Android ait été l’audace de laisser entrer les gens, où qu’ils soient, plutôt que de défendre une cohorte d’élite de propriétaires d’appareils de club ? Avec le recul, cela me semble si clair maintenant.

« Cool… mais c’est ça ? »

Peut-être. Ou peut-être que la philosophie qui sous-tend la domination de Google sur Android était si simple qu’elle est en réalité profonde.