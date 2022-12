Google a construit un nouveau hub en ligne pour préserver la riche culture de l’Ukraine

La guerre en cours en Ukraine a rendu difficile, et dans de nombreux cas dangereux, l’expérience de l’offre culturelle abondante du pays. Musées, bâtiments historiques, monuments, sites religieux et bibliothèques ont été détruits ou endommagés.

C’est ce qui rend d’autant plus importante une nouvelle vitrine en ligne sur l’art, la culture et le patrimoine ukrainiens. A une époque où le tourisme est quasiment hors de question, la L’Ukraine est là initiative de Google Arts & Culture permet à n’importe qui, n’importe où, de s’immerger dans la riche culture du pays.

Ministère ukrainien de la culture et de la politique de l’information



La collection donne vie – en un seul endroit – à l’art, à l’architecture, à la musique, au théâtre, aux monuments historiques et aux parcs nationaux de l’Ukraine grâce à des vidéos, des galeries virtuelles, des visites immersives en réalité augmentée à 360 degrés, des modèles 3D et des images Street View collectées avant la guerre.

Vous pouvez, par exemple, vous diriger vers Kyiv pour une visite du Maison aux Chimères, un manoir unique de style Art nouveau qui accueille les cérémonies officielles présidentielles et diplomatiques. Vous pouvez visiter Patrimoine mondial de l’Unesco des sites comme Cathédrale Sainte-Sophieun monument du XIe siècle byzantin et ukrainien L’architecture baroque, ainsi que la peinture et la mosaïque. (Heureusement, aucun site du patrimoine mondial de l’Unesco ne semble avoir encore été endommagé pendant la guerre, selon l’organisation des Nations Unies.)

En dehors de la capitale, vous pouvez avoir une vue plongeante sur les forêts de hêtres anciennes et primitives des Carpates orientales, qui abritent également les plus grands et les plus anciens chênes d’Ukraine. Ou grimpez au sommet de l’un des plus hauts sommets autour de Yaremche pour admirer les paysages de montagne pittoresques.

Ministère ukrainien de la culture et de la politique de l’information



Des expositions virtuelles mettant en valeur l’art traditionnel et d’avant-garde vous permettent de faire défiler images extrêmement détaillées et haute résolution de peintures comme la création richement allégorique du début du XXe siècle de David Burliuk, The Time, dans laquelle un passager d’un train qui déraille personnifie un pays en plein chaos. Il est hébergé au musée d’art de Dnipropetrovsk dans l’oblast.

Et vous pouvez tout apprendre sur les vêtements et les bijoux folkloriques ukrainiens et écouter de la musique folklorique ukrainienne émouvante chantée par un groupe de babouchkas. Il y a un poignant supplémentaire à leurs harmonies déchiquetées étant donné le tumulte et le déplacement qui a saisi le pays d’Europe de l’Est depuis que la Russie l’a envahi en février.

Partenaires dans L’Ukraine est là comprennent le Ministère ukrainien de la culture et de la politique de l’information, le Musée national d’art d’Ukraine et le Musée du théâtre, de la musique et du cinéma d’Ukraine. La première dame Olena Zelenska a également apporté son soutien.

“Notre culture n’est pas seulement la nôtre. C’est l’héritage de tout le monde civilisé”, a déclaré l’épouse du président dans un communiqué. “Quand un pays perd ses valeurs culturelles, le monde entier y perd. Alors préservons, multiplions, regardons, admirons, Google la culture ukrainienne et enrichissons ainsi le monde.”

Google Arts & Culture élargit la portée de la culture internationale en numérisant l’art, les artefacts et les sites du patrimoine culturel de autour du globe. L’application Google Arts & Culture est gratuite et disponible sur la toile, iOS et Android.