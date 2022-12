Google a besoin de connaître votre avis sur la dernière version bêta de Pixel

Maintenant que la première version bêta d’Android 13 QPR2 est sur votre téléphone depuis plusieurs jours, Google veut savoir si c’est bon ou mauvais ou quelle est votre expérience. Comme ils le font avec presque toutes les versions bêta, ils ont posté une enquête anonyme qui vous permet de donner votre avis sur la version actuelle. Si vous disposez de 5 minutes, vous devez le remplir et aider l’équipe de développeurs Android.

L’enquête vous demandera quel téléphone vous avez et que vous confirmez la version d’Android 13 qui se trouve sur votre téléphone. Vous avez besoin d’un Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6a ou Pixel 7 et de la version T2B1.221118.006. Après tout, vous n’aidez pas si vous leur donnez des commentaires sur une autre version d’Android 13.

Une fois que vous entrez dans la partie des questions, ils posent des questions assez simples sur la stabilité, les performances, la durée de vie de la batterie, la messagerie, la qualité des appels, la connectivité des données et du WiFi, et la charge. Vous pouvez répondre avec différents niveaux de satisfaction ou cocher une case pour les domaines que vous n’avez pas utilisés et sur lesquels vous n’avez pas d’opinion.

Ils vous demandent ensuite si vous recommanderiez ou non à vos amis et à votre famille d’essayer cette version, votre satisfaction globale à son égard et les domaines que vous considérez comme des problèmes “principaux”. Si vous en sélectionnez, il peut y avoir des pages supplémentaires où vous pouvez fournir plus de détails sur ce que vous vivez. Pour moi, mon plus gros problème est la connectivité des données, car mon Pixel 7 perd constamment le signal et ne parvient pas à le récupérer. C’est devenu assez frustrant, si je suis honnête.

Encore une fois, Google le fait avec la plupart des versions bêta d’Android et cela vaut la peine de prendre quelques minutes pour leur faire part de leurs commentaires. En fin de compte, nous faisons partie du programme Android Beta pour tester et aider Android à atteindre un statut stable au moment où il sera prêt pour votre grand-mère.

Vous pouvez trouver le formulaire ici.

