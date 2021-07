Google a 992 nouveaux Emoji pour vous

La Journée mondiale des emoji est demain, alors pour célébrer, nous avons de grandes nouvelles sur les emoji. Google a annoncé ce matin avoir donné à 992 emoji un tout nouveau look qui les rend « plus mignons, plus précis et plus flexibles dans leur sens ». Parce que je sais que vous les voulez tous le plus tôt possible, nous avons là aussi de bonnes nouvelles.

Google dit que tous leurs nouveaux emoji seront déployés cet automne sur les appareils Android, une fois qu’ils auront Android 12. Cependant, si vos applications préférées utilisent Appcompat (Google décrit comme « un outil qui permet aux applications Android d’être compatibles avec plusieurs versions d’Android ») , ils recevront tous les emoji les plus récents et les plus performants avant d’obtenir Android 12.

De plus, plus tard ce mois-ci, vous les verrez dans de nombreux services Google, tels que Gmail, Chat, YouTube Live Chat et Chrome OS. Comme vous pouvez le voir, Google est très enthousiaste à propos de son nouvel emoji, vous n’attendrez donc pas longtemps.

De quels types de remakes d’emoji parlons-nous ? Eh bien, voici plusieurs des nouveaux gars:

Super mignon, non?

// Google