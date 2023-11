GOOGL : Analyse de 3 valeurs technologiques très bien notées : GOOGL, META et PINS

L’industrie technologique est à la pointe de l’innovation, ce qui en fait des choix de croissance intéressants pour les investisseurs. L’intérêt des investisseurs pour les valeurs technologiques ressort clairement des rendements de 28,8 % du Nasdaq Composite, à forte composante technologique, depuis le début de l’année. Même si l’environnement de taux d’intérêt élevés rend les valeurs technologiques peu attrayantes pour les investisseurs, les perspectives de croissance à long terme du secteur semblent solides.

Dans ce contexte, il pourrait être judicieux d’acheter des actions technologiques de qualité Pinterest, Inc. (ÉPINGLE), Alphabet Inc. (GOOGLE), et Meta Platforms, Inc. (MÉTA), qui sont notés A (achat fort) ou B (achat) dans notre Notations POWR système.

Avant d’approfondir les fondamentaux de ces actions, expliquons pourquoi le secteur technologique semble bien placé pour croître.

La technologie est devenue essentielle, presque non discrétionnaire, dans le succès de toute organisation. Les innovations et les disruptions jouent un rôle crucial dans la croissance du secteur technologique. Les perspectives de croissance des entreprises technologiques sont l’une des principales raisons pour lesquelles les valeurs technologiques attirent les investisseurs.

Les dépenses informatiques mondiales devraient augmenter de 3,5 % sur un an pour atteindre 4 690 milliards de dollars en 2023. Les dépenses informatiques devraient augmenter de 8 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 5 070 milliards de dollars en 2024. Les entreprises technologiques ont attiré l’attention des investisseurs en facilitant le parcours de transformation numérique de diverses entreprises. Les entreprises l’ont été.

En plus de passer à des solutions basées sur le cloud, les entreprises ont intégré des technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) pour améliorer leurs opérations. De plus, avec l’avènement de l’IA générative, l’industrie technologique devrait connaître une augmentation substantielle des dépenses informatiques.

John-David Lovelock de Gartner a déclaré : « En 2023 et 2024, très peu de dépenses informatiques seront liées à GenAI. Cependant, les organisations continuent d’investir dans l’IA et l’automatisation pour accroître l’efficacité opérationnelle et combler le manque de talents informatiques.

« Le battage médiatique autour de GenAI soutient cette tendance, car les DSI reconnaissent que les projets d’IA d’aujourd’hui joueront un rôle déterminant dans le développement d’une stratégie et d’une histoire d’IA avant que GenAI ne fasse partie de leurs budgets informatiques à partir de 2025 », a-t-il ajouté. Le marché total adressable de l’IA générative devrait atteindre 150 milliards de dollars.

Compte tenu de ces tendances favorables du secteur, évaluons les trois l’Internet choix, en commençant par le troisième choix.

Action n°3 : Pinterest, Inc. (ÉPINGLE)

PINS fonctionne comme un moteur de découverte visuelle. Le moteur de l’entreprise permet aux utilisateurs de trouver des idées, telles que des recettes, des inspirations pour la maison et le style, etc. ; fournit des épingles de vidéos, de produits et d’idées ; et propose des outils d’organisation et de planification. Il affiche des recommandations organiques et un moteur publicitaire basé sur les goûts et les préférences des épingleurs ; il permet aux épingleurs d’obtenir des épingles de produits achetables, y compris le prix, la couleur et la taille, qui redirigent vers les sites Web des détaillants.

La marge bénéficiaire brute de 76,53 % de PINS sur les 12 derniers mois est de 57,4 % supérieure à la moyenne du secteur de 48,63 %. De même, sa marge FCF à effet de levier de 11,75 % sur 12 mois est 53,8 % supérieure à la moyenne du secteur de 7,64 %. En outre, le cours de l’action de 0,84x sur 12 mois taux de rotation des actifs est 74,7 % supérieur à la moyenne du secteur, 0,48x.

Le chiffre d’affaires de PINS pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023 a augmenté de 11,5 % d’une année sur l’autre pour atteindre 763,20 millions de dollars. Son bénéfice net non-GAAP a augmenté de 152,7 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 193,34 millions de dollars. L’EBITDA ajusté de la société a augmenté de 138,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre 184,67 millions de dollars. De plus, son BPA non-GAAP s’est élevé à 0,28 $, ce qui représente une augmentation de 154,5 % d’une année sur l’autre.

Les analystes s’attendent à ce que le BPA et les revenus de PINS pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2023 augmentent de 76,9 % et 12,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre respectivement 0,51 et 985,86 millions de dollars. Il a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de chacun des quatre derniers trimestres. Au cours des six derniers mois, le titre a gagné 48 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 30,94 $.

Les notations POWR de PINS reflètent ses solides perspectives. Il a une note globale de B, ce qui équivaut à un achat dans notre système de notation exclusif. Les notations POWR évaluent les actions selon 118 facteurs différents, chacun avec sa propre pondération.

Il est classé 11e sur 58 titres dans le l’Internet industrie. Il a une note A pour la croissance et la qualité et un B pour le sentiment. Cliquez ici pour voir les autres évaluations de PINS pour la valeur, l’élan et la stabilité.

Action n°2 : Alphabet Inc. (GOOGLE)

GOOGL propose divers produits et plateformes à l’échelle internationale. Il opère via les segments Google Services, Google Cloud et Other Bets. Le segment Google Services fournit des produits et services, notamment des publicités, Android, Chrome, du matériel, Gmail, Google Drive, Google Maps, etc. Le segment Google Cloud propose des infrastructures, de la cybersécurité, des données, etc. Le segment Other Bets vend des technologies de santé et Internet. prestations de service.

La marge bénéficiaire nette de GOOGL de 22,46 % sur les 12 derniers mois est 551 % supérieure à la moyenne du secteur de 3,45 %. De même, sa marge EBIT de 27,42 % sur les 12 derniers mois est 229,5 % supérieure à la moyenne du secteur de 8,32 %. En outre, la marge d’EBITDA de 32,33 % du titre sur les 12 derniers mois est 76,7 % supérieure à la moyenne du secteur de 18,30 %.

Pour le troisième trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, les revenus de GOOGL ont augmenté de 11 % d’une année sur l’autre pour atteindre 76,69 milliards de dollars. Sa trésorerie nette provenant des activités d’exploitation a augmenté de 31,3 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 30,66 milliards de dollars. Le bénéfice d’exploitation de la société a augmenté de 24,6 % sur un an pour atteindre 21,34 milliards de dollars.

En outre, son bénéfice net a augmenté de 41,5 % sur un an pour atteindre 19,69 milliards de dollars. De plus, son BPA s’est élevé à 1,55 $, soit une augmentation de 46,2 % d’une année sur l’autre.

Pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2023, le BPA et les revenus de GOOGL devraient augmenter de 52,3 % et 11,9 % d’une année sur l’autre pour atteindre respectivement 1,60 et 85,10 milliards de dollars. Il a dépassé les estimations du Street EPS au cours de trois des quatre derniers trimestres. Au cours de la dernière année, le titre a gagné 54,7 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 129,10 $.

Les notations POWR de GOOGL reflètent cette perspective positive. Il a une note globale de B, ce qui se traduit par un achat dans notre système de notation exclusif.

Au sein du même secteur, il est classé n°3. Il a une note B pour le sentiment et la qualité. Pour voir les autres notes de GOOGL pour la croissance, la valeur, la dynamique et la stabilité, Cliquez ici.

Action n°1 : Meta Platforms, Inc. (MÉTA)

META développe des produits qui permettent aux gens de se connecter et de partager avec leurs amis et leur famille via des appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des casques de réalité virtuelle et le monde portable. Elle opère dans deux segments : Famille d’applications et Reality Labs. Le segment Famille d’applications propose Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Le segment Reality Labs propose des produits liés à la réalité augmentée et virtuelle.

Les investissements/ventes de 22,56 % de META sur les 12 derniers mois sont 452,1 % supérieurs à la moyenne du secteur de 4,09 %. De même, sa marge FCF à effet de levier de 23,19 % sur 12 mois est 190,3 % supérieure à la moyenne du secteur de 7,99 %. En outre, le ratio de rotation des actifs de l’action, de 0,64x sur 12 mois, est 33,1 % supérieur à la moyenne du secteur, de 0,48x.

Le chiffre d’affaires de META pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023 a augmenté de 23,2 % d’une année sur l’autre pour atteindre 34,15 milliards de dollars. Sa trésorerie nette provenant des activités d’exploitation a augmenté de 110,5 % par rapport au trimestre de l’année précédente pour atteindre 20,40 milliards de dollars. Les revenus d’exploitation de la société ont augmenté de 142,7 % sur un an pour atteindre 13,75 milliards de dollars. Son bénéfice net a augmenté de 163,5 % sur un an pour atteindre 11,58 milliards de dollars. En outre, son BPA s’est élevé à 4,39 $, ce qui représente une augmentation de 167,7 % d’une année sur l’autre.

Street s’attend à ce que le BPA et les revenus de META pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2023 augmentent de 178,8 % et 21,1 % d’une année sur l’autre pour atteindre respectivement 4,91 et 38,95 milliards de dollars. Il a dépassé les estimations consensuelles du BPA au cours de trois des quatre derniers trimestres. Au cours de la dernière année, le titre a gagné 253,8 % pour clôturer la dernière séance de bourse à 314,60 $.

Les fondamentaux solides de META se reflètent dans ses notations POWR. Il a une note globale de A, ce qui équivaut à un achat fort dans notre système de notation exclusif.

Il est classé n°2 dans l’industrie Internet. Il a une note A pour la qualité et un B pour la croissance et le sentiment. Cliquez ici pour voir les notes supplémentaires de META pour la valeur, l’élan et la stabilité.

Les actions GOOGL ont augmenté de 0,10 $ (+0,08 %) lors des échanges avant commercialisation lundi. Depuis le début de l’année, GOOGL a gagné 46,32 %, contre une hausse de 14,93 % de l’indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

