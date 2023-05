Goodyear 400 FOX Bet Super 6: un cadre vétéran partage ses idées et ses choix sur NASCAR

Par Erica Renée Davis

Spécial pour FOX Sports

« Les parties stressantes [of running NASCAR live on TV]? Les parties stressantes sont les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Je ne peux pas contrôler la météo. Je ne peux pas contrôler le déroulement des courses. Mais j’ai appris au fil des ans que vous contrôlez ce que vous pouvez contrôler, puis vous passez à autre chose. »

C’est ainsi que Steven Craddock – le vice-président directeur de la production très apprécié de FOX Sports – décrit ce que c’est que de prospérer dans son poste de liaison n ° 1 entre le réseau et NASCAR.

Les parties passionnantes du concert, cependant, l’emportent de loin sur tous les obstacles qui surgissent pendant le marathon qui est la saison mouvementée de NASCAR. Craddock a souligné cela avant le Goodyear 400 à Darlington sur FS1.

« C’est comme le Super Bowl chaque semaine », s’extasie le vétéran de 30 ans de FOX Sports. « Et je peux faire partie de cet événement sportif majeur où je passe du temps avec des gens comme Kevin Harvick et Jeff Gordon. Eux, et tant de nos autres stars de NASCAR, sont faciles à parler et facilement accessibles.

« C’est juste amusant. »

Et dire que le Goodyear 400 de ce week-end à Darlington Raceway sera amusant est un euphémisme grossier. C’est un week-end de retour, a expliqué Steve, donc tout le monde, des talents aux pilotes, sera paré des fouilles nostalgiques d’antan.

« Certaines des voitures seront peintes sur des thèmes de retour et les pilotes porteront des casques de retour. »

Une ode à la vieille école NASCAR sera un spectacle bienvenu pour les spectateurs enthousiastes, surtout compte tenu de l’histoire enchantée de Darlington.

« Cette piste existe depuis 1950; c’est un pilier traditionnel du sud », a noté Craddock. « Et c’est une véritable piste de pilotes. Les gens ne gagnent pas là-bas par accident. C’est l’une des raisons pour lesquelles je pense que Regan [Smith] a de la chance d’avoir gagné là-bas. Pas parce qu’il n’est pas un bon pilote, mais parce que si vous regardez les gens qui ont gagné à Darlington, ce sont les meilleurs des meilleurs. »

Professionnel accompli dont le génie a touché plusieurs propriétés de FOX Sports, de Speed ​​Channel aux réseaux régionaux, Steve attribue une grande partie de son succès en tant que SVP au soutien qu’il reçoit de ses coéquipiers. Les équipes graphiques, de vente et de production, selon Steve, sont chargées de faire en sorte que la vraie magie opère.

Mais au cours de sa carrière à la télévision, il a littéralement été aux premières loges pour d’innombrables moments magiques. Le plus convaincant était peut-être un tour avec une légende NASCAR.

« J’ai passé une journée avec le regretté Tim Richmond à l’époque où j’étais cadreur. Nous sommes allés sur un bateau qu’il conduisait, puis nous sommes allés faire un tour sur le Charlotte Motor Speedway. J’étais assis dans la voiture, je le filmais avec pas de ceinture de sécurité, pas d’équipement de sécurité. Rien. Puis, il a dit ‘Avez-vous ce qu’il vous faut ?’

Et c’est là que les choses ont dégénéré.

« Il m’a dit de poser la caméra, alors je l’ai fait. Et puis il l’a posée au sol, et nous avons fait quatre tours grands ouverts autour de l’autoroute. Il riait tout le temps, et je me battais comme un fou quand je suis sorti de la voiture parce que J’avais si peur.

« Maintenant que j’ai vécu ça, je peux dire : ‘Putain, quel talent, quelle expérience !' »

Bien que nous ne puissions pas vous donner ce genre de frisson, nous peut vous donne une chance de gagner jusqu’à 5 000 $ en jouant à FOX Bet Super 6.

FOX Pari Super 6 est un concours gratuit où vous pouvez choisir six résultats différents dans le concours NASCAR Stage 2 mettant en vedette le Goodyear 400 à Darlington Raceway pour gagner de Clint Bowyer 5 000 $. Il suffit de télécharger le Application FOX Bet Super 6 sur votre téléphone ou appareil mobile, faites vos choix et soumettez vos sélections avant le début de la course ce dimanche.

N’oubliez pas que jouer à FOX Bet Super 6 est toujours gratuit, facile et amusant. Et au fait, les gens vraiment gagnez !

Avant de faire vos jeux pour la course de ce week-end à Darlington sur FS1, plongez dans les choix de Steve.

Lequel de ces pilotes aura le meilleur résultat en fin de course ?

Denny Hamlin, Joey Logan, Chase Elliot, Martin Truex Jr., Kyle Larson, Kévin Harvick

« Je vais dire Denny Hamlin. C’est un quadruple vainqueur de Darlington. Les Toyota de Joe Gibbs racing fonctionnent bien en ce moment. Et Denny fait tout bien. Mais s’il ne fait pas d’erreur, c’est mon prendre. »

Prédiction: Denny Hamlin

Quel constructeur – Chevrolet ou Ford – aura le plus de voitures dans le tour de tête à la fin de l’étape 2 et combien en auront-ils ?

1-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12+

« Chevy parce qu’ils sont plus performants en ce moment. »

Prédiction: Chevrolet, 1-3

Lequel de ces pilotes – Kyle Larson ou Joey Logano – aura le tour le plus rapide à la fin de l’étape 2 et combien de tours jaunes y aura-t-il ?

0-7, 8-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22-23, 24-25, 26+

« Larson parce qu’il est rapide. »

Prédiction: Larsson, 8-11

« C’était en grande partie des traînées et des erreurs » – Kevin Harvick parle des premières années des tests NASCAR Bob Pockrass a parlé avec Kevin Harvick des premières années des tests NASCAR et de la façon dont le processus était principalement des pistes et des erreurs.

Quelle équipe – Stewart-Haas Racing ou Joe Gibbs Racing – aura le plus de tours en tête à la fin de l’étape 2 et combien de tours mèneront-ils ?

1-13, 14-20, 21-26, 27-33, 34-40, 41-47, 48-54, 55-61, 62-66, 67+

« Ici, je vais aller Joe Gibbs. Pendant cette partie de la saison, cette équipe est plus performante que Stewart-Haas en ce moment. »

Prédiction: Course Joe Gibbs, 67+

Quel pilote — Martin Truex Jr. ou Ross Chatain — aura le meilleur résultat à la fin de l’étape 2 et de combien de positions ?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-10, 11-14, 15+

« Je vais dire Martin Truex Jr., même si Ross mène aux points. Je pense qu’ils seront tous les deux dans le top 10, donc ce ne sera pas beaucoup. »

Prédiction: Martin Truex Jr., 4 ans

Quel pilote – Tyler Reddick ou Kevin Harvick – aura le meilleur résultat en fin de course et par combien de positions ?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-10, 11-14, 15+

« Je vais aller avec Harvick et être un circuit parce que j’encourage Kevin à bien faire. En fait, je vais retourner. Je vais aller Tyler Reddick.

« Harvick connaît une saison froide et je sais que Tyler est vraiment bon à Darlington. Je choisis Tyler en fonction de son histoire et de ses performances cette année. »

Prédiction: Tyler Reddick, 8-10

Le drame Ross Chastain contre Noah Gragson est-il terminé? L’équipe « NASCAR Race Hub » a analysé la bagarre entre Ross Chastain et Noah Gragson et veut savoir si le drame entre les deux se terminera.

Et la prédiction audacieuse de Steve pour le reste de la saison NASCAR ? Il jette ses jetons sur un chauffeur qui est allé récemment à Victory Lane.

« Je vais prédire que Denny Hamlin remportera le championnat cette année. Il n’a pas remporté de championnat, il a remporté une victoire cette saison et il est dans les quatre derniers depuis plusieurs années. Et c’est assez audacieux. »

Il est maintenant temps pour vous de faire vos choix audacieux pour le Goodyear 400 et de jouer pour tenter de gagner les 5 000 $ de Clint Bowyer !

Téléchargez l’application FOX Bet Super 6 et soumettez vos sélections pour le concours NASCAR Stage 2 maintenant. Assurez-vous ensuite de partager vos choix avec nous en taguant @FOXSuper6 et @EricaReneeD et en utilisant le hashtag #EricaSuper6 sur toutes les plateformes de médias sociaux.

Bonne chance!

Téléchargez l’application FOX Super 6 pour courir la chance de gagner des milliers de dollars sur les plus grands événements sportifs chaque semaine ! Faites votre choix et vous pourriez gagner le grand prix. Téléchargez et jouez dès aujourd’hui !