Goodwood Festival: Trillium prend Molecomb Stakes avec style pour mettre en place le rêve de la Breeders ‘Cup pour Richard Hannon | Nouvelles de la course

Trillium est venu avec une énorme explosion du côté des tribunes sous Pat Dobbs pour remporter les Markel Molecomb Stakes à Goodwood.

L’entraîneur Richard Hannon a semblé audacieux de ramener la pouliche No Nay Never à cinq stades pour la première fois sur une piste pointue pour seulement son troisième départ, mais le tir 7/1 a géré à la fois le voyage et la montée en groupe. Trois compagnies avec aplomb, semblant qu’elle venait de se joindre à elle lors de la production de son coup de pied de finition.

Bien qu’elle ait eu beaucoup à faire avec deux stades à courir, avec Eddie’s Boy et Rocket Rodney donnant le rythme, Dobbs a attendu son heure et l’accélération de Trillium a été instantanée, alors qu’elle rentrait chez elle pour marquer par une longueur et un quart du Rocket favori à égalité. Rodney, avec Walbank une demi-longueur plus loin en troisième position.

“Elle a toujours été une belle pouliche et j’ai été surpris qu’elle n’ait pas gagné ici la première fois, elle n’en savait probablement pas assez et était un peu enthousiaste”, a déclaré Hannon.

“Elle a très bien remporté son maiden à Newbury. Elle a toujours été une très belle pouliche et elle commence à ressembler à une forte de deux ans. Elle est arrivée assez tard, mais elle fait honneur à Rockliffe Stud, ils l’ont élevée et elle est une très bonne pouliche.On va regarder quelque chose comme la Morny.

“Ed Sackville (directeur de course) a mentionné la Breeders’ Cup, il mentionne toujours des choses comme ça mais j’aimerais penser qu’il a raison ! Je ne l’ai pas mise dans le Lowther car elle ne montrait pas ce genre de vitesse à l’époque.

Image:

Trillium remporte le Group Three Molebomb Stakes à Goodwood





“Nous avons eu beaucoup de chance dans ces couleurs avec Sky Lantern et Snow Lantern, c’est adorable et c’est une éleveuse à la maison, donc cela signifie beaucoup plus. Elle a été élevée et broutée par eux.

“Elle n’est pas idiote en ce sens qu’elle n’a pas à sprinter, six stades ne seront pas un problème. Elle ressemble à une très grande et forte fillette de deux ans. Elle est un peu dans le moule Happy Romance, elle n’est pas aussi longtemps que Happy Romance mais j’aimerais penser qu’elle est une pouliche pour l’année prochaine, elle est une gagnante de Groupe maintenant.”

À propos de Rocket Rodney, l’entraîneur George Scott a déclaré: “Nous venons d’être battus équitablement. Nous avons été battus par un meilleur cheval ce jour-là. Elle (Trillium) était vraiment la mouche dans la pommade pour moi avant de courir – un bien- pouliche issue d’une bonne exploitation, impressionnante la dernière fois, c’est toujours elle qui m’inquiétait.

“Nous revenons de la Breeders’ Cup. Les Flying Childers sont une bonne pause maintenant, donc nous allons probablement lui donner quelques semaines faciles, puis travailler vers les Flying Childers. Ensuite, il courra une fois de plus en fonction du terrain. , et nous voulons nous retrouver à Keeneland pour la course de cinq stades de deux ans le vendredi. C’est une nouvelle course. Ce sera parfait pour lui.