Goodwood Festival: Sea La Rosa fait preuve d’un «cœur énorme» pour remporter les enjeux désordonnés de Lillie Langtry sous Tom Marquand | Nouvelles de la course

La classe de Sea La Rosa s’est imposée dans les Qatar Lillie Langtry Stakes alors que Tom Marquand a chronométré son défi à la perfection à bord de la pouliche de William Haggas.

Jason Hart a réduit en miettes toutes les tactiques d’avant-course lorsqu’il s’est lancé dans une aventure entreprenante à bord d’un éventuel second Urban Artist.

Le garçon de sept ans de Hughie Morrison avait plus d’une douzaine de longueurs d’avance sur la paire de poursuivants Sea La Rosa et Yesyes lorsqu’il a franchi la partie la plus haute de la piste et a commencé la course vers la maison.

Cependant, la foulée d’Urban Artist a commencé à se raccourcir dans les deux derniers stades et c’est Marquand qui avait économisé le plus d’essence pour bondir dans les phases finales et marquer à 9/4 d’une longueur.

Urban Artist a galamment ombragé la bataille pour la deuxième place, tandis que la favorite 13/8 Emily Dickinson, qui a été retenue à l’arrière par Ryan Moore, n’a pas été en mesure de rattraper suffisamment de terrain malgré le vol à la maison pour la troisième place.

Regarder le Tour de France la semaine dernière m’a probablement aidé – sauf que nous n’avions pas d’homme de tête !

“C’était une course très étrange, et pour donner crédit à Hugh (Morrison), sa pouliche a presque réussi”, a déclaré Maureen Haggas, épouse et assistante de son mari. “Ce n’était pas la tâche la plus facile pour Tom de se mettre à l’abri, car cette pouliche s’arrête quand elle frappe devant, et il faut essayer de mettre sa tête devant sur la ligne.

“C’est une petite chose pleine d’esprit, et lors de sa première tentative de voyage, elle a semblé bien s’en sortir.

“Elle est dans l’Irish Leger, ce qui pourrait être la solution. Mais nous parlerons à Mme Choi (propriétaire).”

Image:

Sea La Rosa (jaune) s’appuie sur le leader de longue date Urban Artist pour remporter le groupe deux Lillie Langtry Stakes à Goodwood





Marquand a déclaré: “C’était difficile parce que nous savons qu’Urban Artist reste très bien et pourtant on ne sait jamais exactement combien il reste à un cheval devant.

“Cette pouliche vous donne une grande confiance sur le chemin parce qu’elle voyage si fort et vous savez qu’elle va se débrouiller. Il s’agissait juste d’essayer de la prendre au bon moment sans la faire perdre ses jambes.

“Lorsque vous en avez un lâche à l’avant, vous devez le chronométrer pour que votre cheval l’attrape, mais avec pas assez de temps pour que les autres vous utilisent comme deuxième vague.

“C’est difficile, mais regarder le Tour de France la semaine dernière m’a probablement aidé – sauf que nous n’avions pas d’homme de tête. Elle n’est pas très grande, mais elle a un cœur énorme.”