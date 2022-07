Goodwood Festival: Royal Scotsman impressionnant vainqueur des Richmond Stakes pour laisser Paul et Oliver Cole rêver de plus | Nouvelles de la course

Royal Scotsman s’est confirmé comme un interprète intelligent en justifiant le favoritisme par hasard avec un succès net dans le Group Two Richmond Stakes à Goodwood.

Formé par Paul et Oliver Cole, le fils de Gleneagles a été fortement soutenu toute la journée et a finalement expulsé le favori 5/6 contre des juvéniles prometteurs.

Royal Scotsman avait la meilleure forme du livre après avoir terminé troisième dans ce qui s’annonce comme un très fort Coventry Stakes à Royal Ascot, le deuxième de cette course, Persian Force, sortant et remportant les July Stakes.

Avec deux stades à parcourir, Jim Crowley a déplacé sa monture appartenant à Jim et Fitri Hay entre les chevaux et en quelques enjambées, il avait mis la course au lit.

Al Karrar a bien collé pour la deuxième place, battu à une longueur et demie derrière Royal Scotsman, qui a établi un nouveau record du parcours.

Crowley a déclaré: “Royal Scotsman avait la meilleure forme du livre. Sa forme à Coventry a bien fonctionné et il n’a pas eu de chance à Coventry car j’en ai tiré un et j’ai eu une bosse.

“Il a beaucoup de vitesse et il pourrait être un cheval pour le Prix Morny. Il est fort physiquement et a beaucoup de vitesse. Plus il apprendra à se détendre, plus il pourra aller plus loin.”

Image:

Royal Scotsman se démarque de ses rivaux devant une foule animée à Goodwood





Paul Cole a déclaré: “Notre seul souci était de nous mettre à couvert car à Ascot, il a vu trop de lumière du jour. Mais tout s’est passé comme nous l’espérions, en fait, cela n’aurait pas pu mieux se passer.

“Dans les trois premiers stades, il a été installé et éteint. Ensuite, il a utilisé son tour de pied. J’avoue qu’avant la course, je ne pouvais pas envisager une défaite pour lui.

“Je pense qu’il y a plus à venir. J’ai laissé ma boule de cristal à la maison, mais c’est un cheval rapide et je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de plus rapide.

“Il est probablement au sommet de ces bons deux ans que j’ai entraînés et il m’a donné une ambiance incroyable avant la course.

“La course à York (Gimcrack) est très précieuse cette année, tout comme le Prix Morny. Nous le laisserons à six stades pour l’instant, mais en regardant les Guinées, les bons chevaux ont gagné dans toutes sortes de voyages.”