Goodwood Festival: Rocchigiani décroche le succès des Bonhams Thoroughbred Stakes pour l’Allemagne et Tom Marquand | Nouvelles de la course

Rocchigiani a donné à l’Allemagne un vainqueur dans l’un des plus grands festivals de Grande-Bretagne avec une présentation intelligente dans les Bonhams Thoroughbred Stakes à Goodwood.

Le vainqueur de l’Arc, Torquator Tasso, a récemment fait une offre audacieuse dans le King George pour terminer deuxième, et les fans de course allemands ont pu encourager un vainqueur 11/2 avec le garçon de trois ans guidé vers la victoire par Tom Marquand.

Ce n’était cependant pas une surprise, car il avait fait peur à Maljoom dans les Guinées allemandes, puis avait terminé cinquième des Jersey Stakes à Royal Ascot.

Le peloton a ignoré le coureur norvégien Hotline Bling qui a établi des fractions rapides au début, mais il avait couru sa course avec un sillon restant à parcourir et Rocchigiani a éclaté pour défier.

La chance de 40/1 de Stan Moore, The Wizard Of Eye, a mis son offre sur le rail et Sonny Liston, malgré une transpiration abondante au préalable, est également venu avec une course.

Mais c’est Peter Schiergen, qui a connu beaucoup de succès avec le roi George et l’héroïne de l’Arc Danedream dans le passé, qui a été laissé pour célébrer son premier vainqueur sur la piste de Sussex.

Les connexions de Hotline Bling ont déposé une objection car le vainqueur l’a croisé alors qu’il s’affaiblissait mais l’interférence s’est produite loin de chez lui.

Schiergen a déclaré: “Le meilleur cheval a gagné et Tom a dit que le leader avait perdu le combat. C’est un beau cheval et sa forme en Allemagne est très bonne. Nous avons été attirés par le 1600 mètres et bien sûr en venant courir à Goodwood.

“C’est mon premier gagnant ici, parmi peu de coureurs. Nous avons de beaux chevaux et nous pourrions ramener ce cheval en Angleterre pour le Queen Elizabeth II Stakes.”

Marquand a reçu une interdiction de trois jours pour conduite imprudente.

Tom Marquand a reçu une interdiction de trois jours pour conduite imprudente sur le vainqueur de Goodwood Rocchigiani





Orbaan donne à O’Meara une journée en or à Goodwood

David O’Meara a remporté le Coral Golden Mile Handicap à Goodwood pour la deuxième fois en trois ans en tant que Orbaan s’est éloigné de son compagnon d’écurie Blue For You.

Vu à plusieurs reprises flasher à la maison dans de nombreux handicaps majeurs sur sept stades et un mile ces dernières années, tout s’est bien passé pour lui à cette occasion.

Le joueur de sept ans, le choix de Jason Watson parmi une poignée de coureurs formés par O’Meara, a été tiré au sort dans le décrochage deux mais n’était pas meilleur qu’au milieu du terrain lorsque les coureurs se sont tournés vers la ligne droite.

Pour un cheval avec ses capacités, un record de seulement trois victoires sur 33 sorties précédentes ne lui a pas fait honneur – et il a montré exactement ce qu’il peut faire quand il est d’humeur.

Image:

Orbaan termine loin de ses rivaux à Goodwood





Envoyé une chance de 20/1, il a crevé l’écart et est rentré à la maison avec trois longueurs et demie d’avance sur Blue For You, un match nul, dans l’un des handicaps les plus compétitifs de la saison. Le favori Noble Dynasty a tenu toutes ses chances, mais a trouvé peu de choses décevantes lorsque les choses se sont passées.

La victoire d’Orbaan cimente une relation croissante entre O’Meara et Watson, qui était autrefois apprenti champion.

“Je n’ai pas gagné à Glorious Goodwood depuis que j’étais apprenti (Gifted Master, Stewards’ Cup)”, a déclaré Watson.

“C’est une piste difficile à piloter et un endroit difficile pour avoir des vainqueurs. Je suis très reconnaissant à Dave et à l’équipe qui m’ont beaucoup soutenu au cours des 12 derniers mois et je suis simplement ravi d’être de retour sur la grande scène. un peu.”

O’Meara – qui pourrait désormais cibler sa charge lors de la réunion d’Ebor à York – a déclaré: “Tout le monde sait que cette course dépend tellement du tirage au sort.

“Cela fait longtemps qu’il n’a pas gagné, il n’a pas gagné comme un cheval de groupe dans un handicap, mais il n’a pas gagné depuis. Il a fait un beau parcours, Jason pensait que la course lui conviendrait – ce cheval voyage, mais il ne souffle pas très bien et porte le serre-langue.

“S’il est sous pression pendant longtemps, il ne le supporte pas, il a voyagé derrière avec beaucoup de couverture et c’était le type de course qui lui conviendrait.”