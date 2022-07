Goodwood Festival: Oscula se bat pour la victoire des Oak Tree Stakes pour George Boughey et William Buick | Nouvelles de la course

Connections a fait l’éloge d’Oscula alors qu’elle montrait à nouveau son courage en justifiant le favoritisme dans les Whispering Angel Oak Tree Stakes à Goodwood.

La monture de William Buick – entraînée par George Boughey pour Nick Bradley Racing – était enthousiaste au début du concours de sept stades du groupe trois, mais à partir d’un bon match nul dans le décrochage deux, la chance de 100/30 a trouvé beaucoup de couverture derrière Soft Whisper, qui a établi le rythme depuis une large couchette.

Une fois que le leader de longue date s’est évanoui, Internationalangel (66/1) a été envoyé au front par Adam Kirby et la jument formée par Jane Chapple-Hyam a regardé partout le vainqueur à l’intérieur du dernier furlong, seulement pour qu’Oscula montre beaucoup de cœur sur le rail du fond, se levant à l’ombre du poteau pour enregistrer un succès de tête.

Le raider français Samahram a attiré l’attention en restant troisième, une longueur supplémentaire et un quart en arrière.

Il s’agissait de la quatrième course du vainqueur de trois ans en 25 jours, étant en action aussi récemment que samedi alors qu’il était deuxième du groupe trois Valiant Stakes à Ascot.

Boughey a déclaré: “Oscula est un véritable porte-drapeau pour Nick Bradley qui est un grand partisan du chantier.

“Elle continue d’essayer. Ma petite amie Laura la monte donc c’est un succès particulier. Elle a couru quatre fois en juillet et je pense qu’elle atteint son apogée ici. Pour avoir couru il y a quatre jours, c’est un cheval remarquable.

Image:

Le Prix de la Forêt d’octobre à ParisLongchamp est l’objectif principal d’Oscula





“J’ai envoyé une vidéo à Nick et William Buick d’Oscula en train de faire le tour du paddock hier soir, c’est un cheval remarquable. Elle prend du poids en 24 heures et c’est une vraie star.

“C’était une montre difficile, mais William est une partie importante de l’équipe, donc c’était génial. Je l’ai mise dans une course en France dans 10 jours pour que nous puissions y aller.”

Bradley a déclaré: “Je suis absolument ravi. Ascot était déchirante, elle gagnait partout sauf la ligne. Pour un cheval, faire ça samedi et ensuite venir faire ça, c’est irréel, elle est tellement dure. C’est le cheval d’une vie , le cheval de plusieurs vies. C’est une machine absolue.

“Sa constitution est irréelle, sa solidité est irréelle, sa volonté de gagner est irréelle. Elle continue de le faire encore et encore. Nous l’avons montée tactiquement un peu différemment cette année, nous l’avons tenue un peu plus et elle a mieux fini ses courses.

“A Ascot je pensais qu’elle avait gagné partout sauf la ligne, ici je pensais qu’elle était battue partout sauf la ligne !

“Elle est à Deauville le 15, William lui a dit de lui donner une pause. La Forêt est son objectif à long terme.”

La Platinum Queen fonce dans le calcul de Nunthorpe

Image:

La Platinum Queen sprinte sans faute pour gagner à Goodwood





La reine de platine pourrait être sur le point de se heurter à ses aînés après avoir battu le record de piste de cinq stades avec une performance étonnante dans les Conditions Stakes britanniques de l’EBF Alice Keppel Fillies.

La fille de Cotai Glory, formée par Richard Fahey, a réalisé un temps de 56,5 secondes sous Oisin Orr, améliorant la marque établie par Trillium dans les Molecomb Stakes plus tôt dans l’après-midi.

La pouliche appartenant à Middleham Park Racing (favorite 5/6) a fait pratiquement toute la course, soutenant son succès novice à York et propulsant quatre longueurs d’avance sur Union Court, avec Star Of Lady M deux longueurs plus loin en troisième position.

Fahey réfléchit maintenant à la possibilité de la remplacer pour le Nunthorpe à York le 24 août.

Il a dit : “Oh mon Dieu, c’est une pouliche extrêmement rapide. Nous avons eu une pouliche il y a quelques années qui était assez rapide (Queen Kindly), mais cette pouliche a un grand mental et elle va vite très facilement.

“Ce n’est pas facile de la faire galoper à la maison parce qu’elle veut aller vite tout le temps. Elle le fait facilement. Mais tout le reste est génial. C’est une pouliche pleine d’esprit. Nunthorpe ce matin, on en a parlé avant la course, donc je ne vois pas pourquoi on n’en parlerait pas après maintenant !

“Elle est quelque chose à espérer. Il y a aussi les Roses à la réunion, mais nous allons nous asseoir et en discuter et elle nous dira où nous allons.”

Secret State gagne pour rester dans la course à Léger

Image:

Secret State remporte quatre victoires consécutives à Goodwood





Secret State a renforcé ses références à St Leger en remportant quatre victoires lors de ses quatre derniers départs avec une victoire à Goodwood.

Envoyé le favori 11/4 pour le handicap de pari gratuit Coral Beaten-By-A-Length sur un mile et demi, le garçon de trois ans formé par Charlie Appleby était vif tôt et a dérivé à gauche dans les phases finales, après avoir frappé le devant à l’échancrure.

Mais le poulain de Dubawi a fait preuve de beaucoup de détermination sous Buick pour tenir à une longueur et un quart, soutenant ainsi son succès King George V de Royal Ascot. Inverness est bien resté troisième, une tête de plus derrière.

Paddy Power et Betfair sont allés 8/1 à partir du 12/1 à propos de sa chance à Doncaster, avec ses prétentions classiques qui devraient être testées à York le mois prochain.

Image:

William Buick pose avec Secret State après son succès au Goodwood Festival





Appleby a déclaré: “Cette course à Royal Ascot s’est bien déroulée et physiquement, il n’a fait que s’améliorer depuis le début de l’été jusqu’à ce que nous sommes aujourd’hui.

“Je pense que l’étape la plus logique, à l’avenir, sera d’aller au Grand Voltigeur. Je sais que William a évoqué le Léger, mais ce sont des petits pas – des handicaps, monter dans la société du Groupe est une grande chose. C’est un cheval que je était très confiant en entrant dans la journée, sur ce qu’il a réalisé à Ascot et sur la façon dont le cheval se porte physiquement en ce moment.

“Nous étions, comme je l’ai dit, confiants en venant ici aujourd’hui avec la vision que ce sera un tremplin vers le Grand Voltigeur.

“Il y a un long chemin à parcourir (St Leger), mais je pense que le Great Voltigeur sera une grande course. Le Gordon Stakes (où Appleby court New London) nous donnera également une indication. Très probablement, nous verrons le St Léger vainqueur du Grand Voltigeur.

“Il y aura un point d’interrogation (s’il reste), mais le Voltigeur sera un excellent indicateur. J’espère que nous pourrons avoir une bonne discussion après.”

À propos du vainqueur à la dérive, le gestionnaire de Moulton Paddocks a ajouté: “William a dit qu’il était sur une rêne, mais le sol était bon et il ne voyait aucune raison derrière cela. Il n’a rien fait de tel auparavant, mais heureusement, York est parti- remis, donc tout va bien.”