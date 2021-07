Goodwood Festival of Speed ​​: regardez en direct ce week-end sur Sky Sports F1 YouTube

Pas de Grand Prix ? Aucun problème. Regardez le Goodwood Festival of Speed ​​ce week-end !

L’un des moments forts du calendrier du sport automobile britannique, le festival – qui a dû être reporté l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19 – est de retour, et revient avec style avec un certain nombre de stars de la F1, anciennes et nouvelles, impliquées et au volant emblématiques machines autour du domaine, des voitures de sport classiques aux derniers challengers de F1.

Il y a aussi le bonus supplémentaire de l’incontournable Hillclimb Shootout !

Vous pouvez regarder toute l’action le vendredi, samedi et dimanche via un flux sur la chaîne YouTube de Sky Sports F1, tandis qu’il y aura également une émission spéciale en direct de deux heures et demie sur la chaîne de télévision Sky Sports F1.

Rejoignez Natalie Pinkham, Johnny Herbert et Karun Chandhok de Sky F1 pour le spectacle dimanche à partir de 14h30 !

Le célèbre Hillclimb Shootout – qui voit une sélection variée de voitures et de vélos s’affronter en rugissant sur la colline de 1,16 mile devant la maison de Goodwood – commence à 16 heures le dimanche.

Il y a un certain nombre de stars en action cette année, avec le duo McLaren Lando Norris et Daniel Ricciardo, Aston Martin’s Lance Stroll, le champion du monde 2009, Jenson Button, Alex Albon et Anthony Davidson tous présents et au volant.

C’est la préparation essentielle du GP de Grande-Bretagne de la semaine prochaine – alors ne manquez pas ce dimanche !