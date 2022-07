Goodwood Festival: New London a fait de St Leger le favori après le succès de Gordon Stakes pour Charlie Appleby et William Buick | Nouvelles de la course

New London a été promu dans le favoritisme de St Leger après un succès retentissant dans les John Pearce Racing Gordon Stakes à Goodwood.

Considéré comme le premier cheval de Derby de Godolphin avant de décevoir à Chester, sa carrière est désormais bel et bien remise sur les rails.

Réussi en compagnie de handicap à Newmarket la dernière fois, le poulain de Dubawi est remonté en grade pour ce Groupe 2, couru au grand galop grâce aux exploits de West Wind Blows et d’Al Qareem.

En bref, William Buick a été un peu sollicité alors que la vitesse augmentait de trois stades, mais alors que les premiers coureurs commençaient à faire du surplace, New London et le finaliste du Derby Hoo Ya Mal étaient laissés devant.

Ryan Moore a laissé tomber son fouet sur Hoo Ya Mal, mais cela n’a fait aucune différence car le favori 6/4 s’est dégagé. Deauville Legend, vainqueur du Bahrain Trophy, a devancé Ho Ya Mal pour la deuxième place.

Le vainqueur est désormais aux alentours de 3/1 pour la dernière Classique de la saison, que son entraîneur Charlie Appleby a remporté l’an dernier avec Hurricane Lane.

“Il est passé de novice à Newmarket à favori du Derby, ce qui demande un peu de travail, mais à Chester, cela ne s’est tout simplement pas produit”, a déclaré Buick. “Oui, le terrain était mauvais et c’était un facteur, mais Charlie a fait un excellent travail pour le ramener.

“New London a réalisé plus que Secret State (le vainqueur de mercredi qui est également dans le St Leger). C’était un champ profond de Gordon avec le deuxième Derby. Il a réussi le test et Secret State est en train d’arriver – voyons s’il peut fais le.”

Image:

New London a terminé à l’écart de ses rivaux dans les Gordon Stakes à Goodwood





Alex Merriam, l’assistant d’Appleby, a déclaré: “Il n’a fait que s’améliorer. Ce n’était pas la meilleure course du procès, après quoi Charlie a estimé qu’il devrait rater le Derby.

« Il n’est pas dans le Voltigeur, alors on va laisser la poussière retomber et voir comment il va la semaine prochaine avant de faire un plan.

“De nos chevaux Léger, c’est le seul qui a gagné une course de Groupe alors que les autres ont gagné des handicaps. C’est aussi un Dubawi, et ils ont tendance à s’améliorer.”

George Boughey, entraîneur de Hoo Ya Mal, qui a pour objectif ultime la Melbourne Cup, a déclaré : “C’était bien. Hoo Ya Mal était un travail en cours. Il doit essayer de courir deux milles dans la Melbourne Cup et c’est son objectif à la fin de l’année. Ryan Moore était content, Gai Waterhouse (prochain entraîneur) était content et il apprend encore.

“Il était brut avant le Derby et il est toujours brut maintenant. Je pense que New London était très apprécié au printemps et Deauville Legend est un bon cheval – c’est un haut niveau de forme.

“Ryan a touché à la perte de son fouet. C’est un cheval qui a besoin d’encouragements, il a couru une course galante, surtout sans aucune aide probablement à ce niveau-là. Ryan était heureux et il a encore beaucoup de maturation à faire.

“Il est dans les Legers anglais et irlandais. Nous verrons comment il va demain et Gai est aux commandes. L’essentiel est qu’il a été acheté pour aller en Australie et nous avons la chance d’avoir un cheval dans sa cour, mais il n’est pas mon cheval, c’est celui de Gai et c’est la partie fondamentale.”

Warren Point ajoute encore plus de profondeur à la main d’Appleby

Image:

Warren Point (casquette rouge) bat son compagnon d’écurie Blue Trail pour gagner à Goodwood





Appleby a de nouveau dominé la course d’ouverture à Goodwood, avec Pointe Warren vient de se lever pour refuser son compagnon d’écurie Blue Trail dans le Coral Kincsem Handicap.

Appleby, qui a remporté le match d’ouverture de mercredi avec Secret State, en a aligné trois dans le concours de près de 10 stades avec Buick sur Warren Point (9/2), James Doyle sur le poids le plus élevé Natural World et Frankie Dettori en partenariat avec Blue Trail.

Pourtant, c’est Dettori sur le Blue Trail apparemment de troisième corde (18/1) qui s’est dégagé avec un furlong à courir, semblant l’avoir volé.

Buick a éclaté hors du peloton pour le chasser, cependant, et l’entrée du Grand Voltigeur l’a emporté par une encolure avec la paire à trois longueurs et quart d’avance sur le favori battu 3/1 Migdam.

Image:

Buick sourit alors que Warren Point est ramené dans l’enceinte du vainqueur de Goodwood





L’entraîneur adjoint Alex Merriam a déclaré: “C’était bien qu’ils aient tous les deux couru des courses agréables. Warren Point n’a eu que trois courses et était un peu enthousiaste la dernière fois. Il était vraiment impressionnant et William lui a offert une belle balade.

“J’ai parlé à Charlie et il a mentionné qu’il l’avait poussé jusqu’à un mile et demi. Il est dans le Grand Voltigeur, ce qui est une possibilité.

“Blue Trail a également bien couru. Il semble que l’opération de hongre lui ait été bénéfique.”

Buick a ajouté à propos du vainqueur: “Pour son pedigree, il montre beaucoup de rythme, ce qui est un bon signe et il restera un mile et demi dans le temps. Il est à attendre avec impatience.”