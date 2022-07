Goodwood Festival: Khaadem continue le remarquable record de King George pour Charlie Hills battant Raasel | Nouvelles de la course

Khaadem a une fois de plus montré son goût pour Goodwood en repoussant le dernier défi de Raasel dans les King George Qatar Stakes.

Vainqueur de la Stewards ‘Cup en 2019, il avait généralement eu du mal à monter en entreprise depuis, bien qu’il ait remporté les Palace House Stakes à Newmarket la dernière fois.

Entraîné par Charlie Hills – qui a remporté ce groupe deux pendant quatre années consécutives avec le brillant Battaash entre 2017 et 2020 – le joueur de six ans a récompensé les parieurs à 8/1.

Le rythme était rapide, établi par Frankie Dettori sur le raider tchèque Ponntos, mais sa foulée a commencé à se raccourcir avec un mètre à courir.

Ryan Moore – chevauchant le vainqueur pour la première fois – a amené sa monture à travers des chevaux et a frappé l’avant avec un furlong pour courir et tandis que Raasel a terminé avec un hochet tardif, comme c’est son style, il n’a pas pu attraper Khaadem qui s’est tenu par un cou .

Hills a pu donner un débriefing beaucoup plus heureux que celui qui a suivi un incident malheureux à Royal Ascot.

Image:

L’entraîneur Charlie Hills a maintenant remporté cinq des six dernières courses du King George Qatar Stakes





Il a déclaré: “Dans la tribune du roi, il est évidemment sorti (des étals) sans jockey, il a perdu son arrière-train et Jamie (Spener) n’était pas correctement sur lui et il a rattrapé un terrain sérieux même sans jockey pour finir à côté de Nature Strip.

“Cela a toujours été le plan de venir ici, nous pensions que la piste lui conviendrait car il a déjà été ici dans la Stewards’ Cup. Il devient plus rapide avec l’âge et aujourd’hui il était tellement détendu, ce qui ne lui ressemble pas. J’ai dit à Ryan qu’il a été retenu lorsqu’il a remporté la Stewards ‘Cup alors montez-le comme vous le souhaitez, il a gagné plusieurs fois en faisant tout mais il n’a pas besoin d’être monté de cette façon.

“Il lui a donné une pêche d’un tour, quand la course s’est déroulée, il est descendu le long rail mais cela l’a ouvert. Il aime un peu d’espace dans ses courses et c’est un bon cheval, c’est un très bon cheval avec beaucoup de la rapidité.

“Ryan était très positif quand il est sorti, c’est là que nous devons regarder maintenant (Groupe Un), que ce soit le Nunthorpe ou n’importe où, nous allons regarder ces courses et si le terrain est rapide, cela lui donnera le meilleur chance de gagner.

Image:

Ryan Moore parle avec des relations de Khaadem à Goodwood





“Il grandit et les sprinteurs prennent du temps, il a connu une saison fantastique à trois ans et cela n’a pas tout à fait fonctionné pour lui à quatre ans. Il commence tout juste à organiser ses courses, ce qui est vraiment encourageant.

“Il pourrait continuer l’année prochaine et l’année d’après si nous ne sommes pas gourmands et le gardons heureux.”

À propos du finaliste, Chris Dixon, pour les propriétaires de Raasel, The Horse Watchers, a déclaré: “Nous avons fait une entrée pour les Flying Five (au Curragh). Il est dans le mélange et nous allons essayer. Nous devons lui donner un aller dans ces grandes courses.

“Nous ne voulions pas du tout que le sol soit arrosé parce qu’il le veut dur comme du roc. Il a juste été déséquilibré à mi-course, ce qui l’a mis sur le pied arrière.”

Son entraîneur Mick Appleby a ajouté : « Le terrain est peut-être trop arrosé pour lui et il aime une surface plus rapide. Il a un run à l’aveugle et le vainqueur Khaadem est un très bon cheval, donc nous ne sommes pas du tout déçus.

“C’est un très bon cheval et c’est définitivement un cheval du groupe deux. J’imagine maintenant le Nunthorpe et le Flying Five.”