Goodwood Festival: Highfield Princess toute classe dans la victoire de King George Qatar Stakes pour John Quinn | Nouvelles de la course

Highfield Princess a tardivement ouvert son compte pour la campagne avec une victoire fulgurante dans les King George Qatar Stakes à Goodwood.

La jument superstar de John Quinn a remporté trois fois le Groupe 1 la saison dernière, remportant le Prix Maurice de Gheest à Deauville, le Nunthorpe à York et le Flying Five au Curragh.

Elle a dû se contenter d’honneurs mineurs lors de ses trois premières sorties de cette saison, mais après s’être placée à la fois dans le King’s Stand et dans le Queen Elizabeth II Jubilee Stakes à Royal Ascot en juin, elle était la favorite 4/9 pour revenir sur la victoire. piste.

Ceux qui ont pris les cotes étroites sur le joueur de six ans auront eu peu de soucis pendant la durée du concours de cinq stades, Highfield Princess prenant initialement la tête du raider tchèque Ponntos avant de prendre la tête.

White Lavender est sortie du peloton et a brièvement menacé d’en faire une course, mais Highfield Princess a trouvé un autre équipement dans le dernier demi-tour sous son partenaire régulier Jason Hart et avait trois longueurs en main sur la ligne.

Paddy Power fait de la gagnante sa favorite 2/1 à partir du 11/4 pour défendre avec succès sa couronne Nunthorpe à York le 25 août.

Image:

Jason Hart salue la foule à Goodwood après la victoire de Highfield Princess





Hart a déclaré: « Elle était comme d’habitude, sautait bien, voyageait bien et était de loin la meilleure.

« Le cheval tchèque m’a donné une avance et j’espérais qu’il me donnerait une avance un peu plus loin. J’ai dû commettre un sillon et demi de descente et sur ce terrain mort, j’ai pensé que cela pourrait émousser son tour de pied, mais elle a bien gagné.

« C’est bien d’avoir une victoire à côté de son nom. Elle a couru à fond dans ces deux courses à Royal Ascot pour rebondir et reprendre la tête devant et gagner un peu de distance, c’était agréable à voir.

« Je suis très reconnaissante d’être associée à elle. Pour ma carrière, je n’ai jamais été gagnante du Groupe Un jusqu’à elle, et pour qu’elle soit venue l’année dernière et ait remporté trois Groupes Un, cela a fait passer ma carrière à un nouveau niveau. »

Épictète et Dettori bouleversent Nostrum

Épictète infligé une défaite choc au tant vanté Nostrum pour décrocher le Enjeux de pur-sang Bonhams.

Vainqueur de ses deux premiers départs juvéniles avant de terminer troisième du Dewhurst, Nostrum, formé par Sir Michael Stoute, était considéré comme un concurrent légitime de la Classique au début de l’année avant qu’une blessure ne l’exclue de la première moitié de la saison.

Après avoir fait un retour en force dans les Sir Henry Cecil Stakes Listed à Newmarket le mois dernier, il a été question d’une inclinaison à la gloire du Groupe Un dans les Sussex Stakes, mais les relations ont plutôt choisi de faire un autre pas en avant dans ce concours du Groupe Trois.

Image:

Epictetus et Frankie Dettori font la course au succès à Goodwood





Pendant une grande partie du trajet d’un mile, la course a semblé se dérouler selon le scénario, Ryan Moore adoptant les mêmes tactiques de rythme qui ont fonctionné de manière si impressionnante à Newmarket il y a trois semaines à bord du leader du marché 4-6 – mais c’était clair avec un sillon à courir, il avait une course entre les mains.

Après s’être assis dans le sillage de Nostrum tout au long, Epictetus, formé par John et Thady Gosden, a produit le meilleur coup de pied final de la paire et a passé le poteau avec une longueur en main sous Frankie Dettori.

Ne plaisante pas avec Johan à Coral Golden Mile

Jack Channon a produit une performance d’entraînement remarquable alors que Johan (25/1) est revenu de 293 jours hors piste pour remporter le Coral Golden Mile.

James Doyle a réussi à placer le vainqueur de Lincoln de l’année dernière dans une position de premier plan grâce à son large tirage au sort [18] et, dans une course où peu de choses ont été impliquées dans le rythme, il était parfaitement positionné pour donner un coup de pied et tenir bon d’une demi-longueur.

Charlie Johnston était responsable du finaliste The Gatekeeper (14/1) et de la troisième maison Dutch Decoy (11/1), le premier leader Darkness (50/1) conservant la quatrième place.