Goodwood Festival : Commanche Falls devient le premier cheval depuis 54 ans à défendre le titre de la Stewards’ Cup | Nouvelles de la course

Commanche Falls a fait preuve de beaucoup de courage pour devenir le premier cheval depuis Sky Diver en 1967 et 1968 à remporter des renouvellements consécutifs de la Coral Stewards ‘Cup à Goodwood.

Dans un renouveau typiquement compétitif, l’action s’est déroulée du côté des tribunes, les personnes tirées au sort en nombre élevé remplissant les cinq premières places à domicile.

Le tir 150/1, et finalement quatrième, Good Eye a mené le peloton du côté proche pendant un long chemin, mais c’est le champion en titre qui s’est imposé alors que le peloton passait le dernier marqueur de furlong.

Hollie Doyle a rapidement retiré Tabdeed pour monter un défi et la charge d’Archie Watson a donné beaucoup à penser à Commanche Falls dans les phases finales alors que le duo était impliqué dans un duel à la ligne.

Mais c’est le cheval de cinq ans de Michael Dods qui a baissé la tête au moment où il importait le plus pour Connor Beasley, qui l’a également monté il y a 12 mois, de devenir le sixième cheval au total à doubler dans le prestigieux sprint de six stades.

Beasley a déclaré: “Je voulais être à l’arrière du rythme, mais quand je l’ai poussé pour y arriver, j’ai frappé l’avant trop tôt. Il a juste tourné au ralenti devant, mais quand Hollie est arrivée dans ses quartiers, il a collé son le cou.

“C’est fantastique pour toutes les connexions et l’équipe à la maison. Je suis aux anges.

Image:

Commanche Falls se bat en tête dans une spectaculaire Stewards’ Cup





“Il a un grand et long cou sur lui et une grande enjambée et j’ai juste senti que quand je lui ai demandé à nouveau quand Hollie est venue vers moi, j’ai senti qu’il étirait à nouveau son cou. J’étais tranquillement confiant que nous avions gagné, mais vous ne peut jamais être trop sûr quand c’est si proche.

“Il n’a couru que quelques fois cette saison, mais quand je me suis assis sur lui mercredi, j’étais très heureux.

“Il semble rouler avec les cambres ici et prend vie. Il a fait un peu de saut au départ mais s’est rapidement retrouvé dans une bonne position.

“J’ai monté 59 gagnants depuis janvier et celui-ci est très spécial. Pour le patron et tout le monde à Denton Hall, c’est génial qu’ils aient ramené le cheval ici et il adore ça ici. C’est génial.”

Marquand à nouveau l’homme principal de Many A Star

Image:

Many A Star (casquette rose) gagne à Goodwood sous Tom Marquand





Le Tom Marquand monté Beaucoup d’étoiles a ombragé le verdict dans une arrivée à trois au Coral Stewards ‘Sprint Handicap, une course de consolation pour la Stewards ‘Cup.

Le vainqueur de la Coupe Magnolia, Dark Shot, a failli faire chaque mètre de la course pour la deuxième fois cette semaine, mais a été englouti par le vainqueur 8/1 et finaliste The Lamplighter à l’ombre du poteau.

Oliver Cole, qui entraîne le vainqueur en partenariat avec son père, Paul, a déclaré : “Il avait été assez occupé avant sa dernière course à Newmarket où il n’y avait pas assez de rythme pour lui.

“Nous avons décidé de lui accorder six semaines de congé, pendant lesquelles il a mis une certaine condition.

“Aujourd’hui, l’idée était de rentrer et de le mettre à couvert, mais Tom n’a pas pu y parvenir à cause de son tirage maladroit. Il obtiendrait cette (couverture) dans la Ayr Gold Cup, mais le terrain devrait être rapide.”