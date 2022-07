Goodwood Cup: Stradivarius prêt à courir après avoir ravi John Gosden dans une vaillante défaite face à Kyprios | Nouvelles de la course

Stradivarius semble prêt à courir après avoir montré qu’il a encore ce qu’il faut pour le mélanger au plus haut niveau lors d’une finale épique à la Al Shaqab Goodwood Cup.

Bien qu’il ait échoué par un cou à contenir l’éclatement du favori 6/4 Kyprios et à remporter le parcours de deux milles pour la cinquième fois, le co-entraîneur John Gosden était ravi de l’ensemble de l’enfant de huit ans appartenant à Bjorn Nielsen.

S’il n’avait pas vu la lumière du jour trop tôt sous Andrea Atzeni, son entraîneur a estimé qu’il aurait peut-être gagné pour la 21e fois.

“Quand il arrive là-bas, il sait qu’il en a assez fait, il était dans un splendide isolement. C’était une super course, une super course, il était juste un peu seul”, a déclaré Gosden.

“La course vient de changer à quatre, Hollie (Doyle) est venu rapidement sur Trueshan, alors nous étions à l’intérieur. Il suivait le vainqueur et il a couru un aveugle absolu – quand la coupe est arrivée, il est parti à droite et n’a plus rien d’autre à faire. course avec.

“Il a frappé le front et ensuite il a tendance à dire” j’en ai assez fait “, et il est juste revenu et l’a attrapé. Cela aurait été bien s’il était resté avec les autres.

“Il est entré et a essayé de couvrir le troisième cheval, ce qui, à mon avis, était un signe certain qu’il n’était pas trop stressé par ça!”

Kyprios, Stradivarius (casquette jaune) et Trueshan s’affrontent dans une palpitante Goodwood Cup





Lorsqu’on lui a demandé si Stradivarius resterait à l’entraînement, Gosden a répondu : “Cela dépend entièrement du cheval et du propriétaire-éleveur, ce n’est pas à moi.

“Je ne peux que leur dire comment il va et il est encore rempli des joies du printemps. S’il s’était battu, il se serait battu, mais il s’est un peu laissé aller. Il a couru une énorme course.

“Il me le dira. Il a l’air plutôt détendu. Nous voulions faire un parcours sans faute et nous avons eu un parcours sans faute, nous nous sommes un peu bloqués aujourd’hui mais nous avons eu un parcours sans faute.”

Frankie Dettori a perdu la course sur Stradivarius après avoir rencontré toutes sortes de problèmes en courant dans le but de remporter l’Ascot Gold Cup pour la quatrième fois. Cela a conduit Gosden et Dettori à avoir un bref “congé sabbatique”, mais aucun ressentiment.

Atzeni a remplacé, et Gosden a ajouté : “J’en avais un peu marre de toute la politique. C’est bon. Andrea est un grand ami à lui (Dettori). Il a fait une belle course et tout le monde est content, Frankie était dans le paddock avec nous. “