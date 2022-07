Goodwood Cup: le champion en titre Trueshan rejoint Kyprios et Stradivarius dans le mix pour le long métrage Glorious | Nouvelles de la course

Kyprios et Stradivarius figurent aux côtés du champion en titre Trueshan parmi les neuf confirmations pour la Coupe Al Shaqab Goodwood de mardi.

Comme toujours où Trueshan est concerné, la météo dictera s’il court ou non et après la récente canicule, Alan King aura tout franchi le parcours reçoit une averse ou deux.

Trueshan a montré en défiant un fardeau welter dans le Northumberland Plate qu’il est toujours sans doute le prééminent stayer à l’entraînement.

En son absence Aidan O’Brien’s Kyprios a remporté la Gold Cup à Ascot dans une finition palpitante de Mojo Star, prouvant qu’il est la force montante de la division.

De retour en troisième ce jour-là était John et Thady Gosden Stradivariusqui cherchait une quatrième victoire dans la grande course.

Image:

Kyprios (casquette rouge) bat Mojo Star et Stradivarius pour remporter l’Ascot Gold Cup





Malheureusement pour ses relations, il n’a pu terminer que troisième et le propriétaire Bjorn Nielsen a pris la décision de remplacer Frankie Dettori, qui a remporté 15 courses de Groupe avec Stradivarius.

Il a été rapporté que cela pourrait bien être la dernière course de l’enfant de huit ans et il sera monté par Andrea Atzeni, qui a déjà remporté cette course deux fois sur lui.

Image:

Frankie Dettori a été remplacé à bord de Stradivarius par Andrea Atzeni





Coltrane arrive après deux victoires après avoir mené à la maison un grand peloton dans les Ascot Stakes et remporté un événement Sandown Listed par 10 longueurs. Son compagnon d’écurie formé par Andrew Balding Nate le grand pourrait aussi courir

Princesse Zoé est constant dans ces courses pour Tony Mullins, tandis que Il s’en va, Ennemi et Tonitruant compléter la liste.

Des étoiles sacrées dans la programmation de Lennox

Il y a 13 possibles dans le World Pool Lennox Stakes, dirigé par le formé par William Haggas Sacré qui a été vu pour la dernière fois terminer juste une longueur derrière Naval Crown lors du jubilé de platine sur un nombre insuffisant de six stades. Elle sera adaptée à sept stades la semaine prochaine.

Pogo, Kinross, Lusail, Laneqash et Jamais donné sont tous dans le mélange.

Dans les Vintage Stakes de la Japan Racing Association, le vainqueur surprise de Chesham Holloway Garçon est l’un des 14.

Montrer du respect, Nuit mystérieuseAidan O’Brien Hans Andersen et la paire de Charlie et Mark Johnston Cher ami et Château de Dornoch tous semblent capables de faire une marque.