Goodwood Cup: John Gosden n’exclut pas que Stradivarius continue de courir après un chant du cygne potentiel | Nouvelles de la course

L’entraîneur John Gosden a déclaré que le star stayer Stradivarius n’était peut-être pas tout à fait prêt à prendre sa retraite avant la course de la Goodwood Cup de mardi.

On s’attendait à ce que le joueur de huit ans se dirige vers le hangar d’élevage après sa course de mardi, après avoir déjà remporté la Yorkshire Cup et l’Ascot Gold Cup cette saison.

Mardi, l’alezan formé par John et Thady Gosden tentera de remporter une cinquième Goodwood Cup, dont deux pour Andrea Atzeni en 2017 et 2018, qui succède en selle à Frankie Dettori.

Image:

Andrea Atzeni fête sa victoire sur Stradivarius





Mais Gosden a révélé sur Sky Sports Racing qu’il n’avait peut-être pas tout à fait fini sur la piste, si le cheval semblait toujours heureux de continuer à courir.

“Je pense que le cheval nous le dira. M. Neilsen, son propriétaire-éleveur, était ici et nous sommes contents de lui”, a déclaré Gosden.

“C’est un cheval tellement joyeux et expressif et dans cette mesure, il est facile à lire, donc tant qu’il s’amuse, il n’y a pas nécessairement de raison de dire que c’est tout.

“Le plan de l’année dernière avait toujours été d’aller à la préparation qui était évidemment la Yorkshire Cup, la Gold Cup puis la Goodwood Cup.

“C’étaient les trois grands objectifs et j’espère que nous pourrons les atteindre tous les trois.

“Après ça, ce n’est pas ma décision, mais je pense que le cheval prendra la décision.”

Inspiré “en bon ordre” après une défaite choc

Gosden a également révélé qu’Inspiral – qui a perdu son record d’invincibilité dans les Falmouth Stakes à Newmarket plus tôt ce mois-ci – est sortie de la course en pleine forme après des tests sur la pouliche de trois ans.

Le gestionnaire de Clarehaven a également fourni quelques raisons potentielles derrière sa défaite choc, y compris le revirement rapide et le sol.

“Elle va bien, elle vient de galoper et évidemment nous avons fait tous les tests sur elle par la suite et tout est revenu dans le bon ordre”, a-t-il ajouté.

Image:

Inspiral sort un gagnant extrêmement impressionnant des Coronation Stakes





“Je pense que deux choses, évidemment, elle a réalisé une performance massive après une très longue mise à pied qui peut laisser un petit quelque chose venant de Royal Ascot à la réunion de juillet est souvent pour le moins délicate.

“Et je pense que le sol était rapide comme l’éclair et, comme sa mère, elle aime se mettre un peu l’orteil.

“Donc, la combinaison des deux a été un facteur et une note maximale pour le gagnant.”